Taylor Fritz torna in campo a Ginevra: “Il ginocchio sta meglio, non so come risponderà il mio corpo dopo lo stop”

L’ATP 250 di Ginevra 2026, partito ufficialmente oggi con le prime sfide, segnerà il ritorno in campo di Taylor Fritz. La prima parte della stagione ha presentato all’americano numerose difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico. Il problema al ginocchio ha costretto lo statunitense a rimanere fermo per circa due mesi, saltando i tornei sulla terra rossa.

Adesso l’ex numero quattro del mondo è pronto a tornare a disputare un match nel torneo elvetico, in attesa del Roland Garros, dove spera di essere al 100%. Fritz, come riportato da puntodebreak.com, ha così parlato della sua condizione: “Il mio ginocchio sta molto meglio. Ho fatto molti progressi. Ovviamente ho avuto bisogno di molto tempo fermo semplicemente per rinforzarlo. Quando mi hanno fatto i test dopo Miami, c’era già un notevole miglioramento rispetto a quelli fatti all’inizio della pre-stagione. Il mio piano originale era di riabilitarmi durante la pre-stagione e continuare a farlo mentre competitivo, ma non stava funzionando perché il dolore persisteva. La buona notizia è che stavo migliorando tutto quel tempo. Non volevo fermarmi così a lungo come alla fine ho dovuto fare, ma il medico mi ha detto che con altre sei settimane potevo superare finalmente quel punto complicato. Non è perfetto e non lo sarà subito, perché ci vuole tempo. Ora è a un livello in cui sento di poter giocare senza dolore. Posso tornare ad allenarmi il giorno successivo senza sentire il ginocchio troppo irritato. È migliorato molto”.

Le sensazioni sulla terra rossa: “È difficile saperlo ancora, ma quando ho ripreso ad allenarmi sulla terra ho avuto sensazioni molto buone perché su questa superficie non devo frenare così bruscamente negli appoggi e posso scivolare verso gli angoli. Ovviamente giocherò anche scambi più lunghi, quindi non so esattamente come risponderà il corpo, ma per ora mi sento bene sulla terra. Lo saprò davvero quando giocherò di nuovo sull’erba e poi sul cemento. Spero di sentirmi bene fisicamente questa settimana. So che sentirò qualche fastidio qua e là, ma non credo che sarà abbastanza per influenzarmi davvero. Per questo ho deciso di fermarmi così a lungo e non tornare prima a Roma. Per me ora l’importante sono le partite e tornare a competere. Voglio sentirmi a mio agio con il mio gioco prima di Roland Garros e Wimbledon. Sono due mesi che non gioco partite ufficiali e questo praticamente non accade mai nel tennis. Ho bisogno di partite”.

Infine si è così espresso sul torneo di Ginevra: “Mi piace molto la città e anche il torneo. Penso sia un grande evento e qui mi hanno sempre trattato molto bene. Normalmente non amo giocare la settimana prima di un Grand Slam, ma c’è qualcosa di importante: tutta la stagione su terra si gioca con le palle Dunlop e a Roland Garros si utilizzano le palle Wilson. Anche questa settimana qui si gioca con le Wilson. Non credo sia ideale arrivare a Roland Garros senza aver giocato nessun torneo con la palla ufficiale del Grand Slam. Per questo ha molto senso competere qui questa settimana”.