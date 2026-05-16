ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor Fritz

Nella settimana che precede il Roland Garros, l’attenzione si divide tra l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in programma sulla terra rossa svizzera. A Ginevra il tabellone propone diversi spunti interessanti, a partire dal ritorno in campo di Taylor Fritz e dalla presenza di Lorenzo Sonego, unico italiano ammesso direttamente al main draw.

Per il torinese il torneo rappresenta soprattutto un’occasione importante per ritrovare continuità e condizione dopo le recenti difficoltà fisiche legate al polso, che ne hanno inevitabilmente rallentato il rendimento nelle ultime settimane. Sonego debutterà contro un qualificato e proverà a sfruttare un esordio abbordabile per ritrovare fiducia e ritmo partita. In caso di successo, il suo cammino si complicherebbe immediatamente con la probabile sfida ad Alexander Bublik, seconda testa di serie del torneo e giocatore dal talento imprevedibile, capace di alternare passaggi a vuoto a prestazioni di altissimo livello.

Per il piemontese, attualmente fuori dalla zona più prestigiosa della classifica mondiale, Ginevra può diventare un banco di prova significativo anche in vista dello Slam di Parigi. Ritrovare brillantezza atletica e solidità nei colpi sarà fondamentale per presentarsi a Parigi con sensazioni più incoraggianti. Sonny aveva disputato il torneo svizzero una sola volta, nel 2019, fermandosi dopo le qualificazioni al primo turno contro Radu Albot.

Nella parte alta del tabellone spicca invece il rientro di Fritz, fermo da diverse settimane per i problemi al ginocchio che lo hanno costretto a saltare gran parte della stagione sulla terra battuta. Lo statunitense, prima testa di serie, utilizzerà il torneo elvetico soprattutto come tappa di avvicinamento al Roland Garros, con l’obiettivo di ritrovare ritmo agonistico e minuti nelle gambe dopo un lungo stop. Il californiano entrerà in scena direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e un qualificato.

Nel suo possibile percorso verso le fasi finali potrebbe incrociare Casper Ruud, tradizionalmente molto competitivo sulla terra e inserito nello stesso quarto di tabellone. Da capire se il norvegese risponderà all’appello, visto il raggiungimento della finale agli Internazionali d’Italia. Ruud, sulla carta, debutterà contro uno tra Jenson Brooksby e un qualificato.

Tra i nomi più attesi figura anche Stefanos Tsitsipas, a caccia di risultati per rilanciarsi dopo mesi complicati. Il greco, sorprendentemente fuori dalle teste di serie principali, avrà subito un esordio delicato contro Giovanni Mpetshi Perricard, uno dei giocatori più pericolosi quando riesce a imporre il proprio servizio. In caso di vittoria, potrebbe poi affrontare il giovane statunitense Learner Tien, quarta testa di serie e tra i prospetti più interessanti del circuito.

Grande curiosità anche attorno a Stan Wawrinka, presente grazie a una wild card e pronto a vivere un’altra partecipazione speciale nel torneo di casa. Lo svizzero, ormai nelle ultime stagioni della carriera, debutterà contro Alejandro Tabilo in uno dei match più intriganti del primo turno. Completano un tabellone equilibrato e ricco di possibili sorprese giocatori come Cameron Norrie, Jaume Munar, Sebastian Báez e Alex Michelsen, tutti profili che sulla terra possono trovare continuità e risultati.