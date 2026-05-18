Angelo Binaghi: “Offerto spettacolo straordinario a Roma, il tennis sta vivendo un momento di passione”

Si è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner l’edizione numero 83 degli Internazionali d’Italia. Il torneo di Roma ha certificato la sua incredibile crescita con numeri mai registrati prima ed una sensazionale cornice di pubblico fin dai primi giorni. Nella consueta conferenza stampa di chiusura, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi è intervenuto parlando con soddisfazione davanti ai media.

Binaghi ha cominciato dall’importanza del tennis per l’Italia: “Il tennis italiano oggi rappresenta un’opportunità per i giocatori, per tutti gli appassionati che stanno vivendo insieme a noi un momento di passione travolgente, e sicuramente anche per il nostro Governo”.

I ringraziamenti e le novità introdotte: “Grazie a voi, ai vostri editori per lo spazio che hanno concesso al tennis, sempre crescente durante questi quindici giorni. Grazie a Sport e Salute, ai direttori, sia nostri che loro, che sono le persone operative che sovraintendono i settori, grazie a entrambi gli staff. Siamo contenti del risultato organizzativo raggiunto. Grazie ai giocatori e alle giocatrici che hanno offerto come di consueto uno spettacolo straordinario e soprattutto agli spettatori che continuano ad affluire numerosissimi, dando dimostrazione della passione per il tennis in Italia. Credo che abbiano apprezzato le novità di quest’anno, in particolar modo gli spazi coperti che hanno consentito loro di non dover tornare a casa nei vari giorni di pioggia che abbiamo avuto, le zone relax che abbiamo creato, in generale i maggiori servizi che abbiamo dato loro. Grazie infine al Comune e alla Regione che ci hanno permesso di realizzare servizi sempre migliori e avere un site sempre più bello e sempre più complesso”.

I risultati degli azzurri: “Da un punto di vista tecnico, come Federazione Italiana Tennis e Padel, credo che abbiamo dimostrato, in linea con quello che sta succedendo tutto l’anno in giro per il mondo, quanto valga il tennis italiano. Abbiamo certamente dei giocatori da recuperare da un punto di vista fisico: Musetti, Nardi ma anche i giovani Passaro, Gigante e Zeppieri. Ne abbiamo altri da recuperare da un punto di vista di piena performance agonistica e mi riferisco alla Paolini, a Berrettini, Sonego, alla Bronzetti. Abbiamo però avuto delle belle prestazioni anche nel settore femminile: la Cocciaretto, la Grant, la Basiletti che ha rappresentato nel miglior modo possibile i 55.738 partecipanti di questo torneo che hanno cominciato come lei a giocare le pre-qualificazioni. Lei poi le ha vinte, ha giocato le qualificazioni, ha battuto due Top 100, si è qualificata e ha superato un turno nel main draw dando compimento a quello che è il sogno che vogliamo realizzare con le pre-qualificazioni. Abbiamo infine avuto delle ottime performance, prima di tutto con Darderi, poi con Pellegrino ma direi anche che Arnaldi e Bellucci hanno fatto degli ottimi risultati”.

Sui dati di questa edizione ha infine concluso: “Veniamo ai dati. Abbiamo superato la soglia delle 400.000 presenze, sono 418.815 e non tengono conto di quelli che entreranno oggi nel ground. I badge, quelli per chi non paga perché lavora, sono 161.000 circa. Dunque il totale delle presenze, come sapevamo, supera ampiamente il mezzo milione e raggiunge quota 578.809. Un dato direi ottimo, che risente anche dei giorni di pioggia senza i quali probabilmente, anzi sicuramente, avremmo fatto meglio. Abbiamo battuto per 2-3 volte il record storico giornaliero, superando le 43.000 presenze sul sito”.