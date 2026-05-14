Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano Cirivello

Si chiude con il prezioso argento di Gaetano Cirivello nei -54 kg la soddisfacente spedizione azzurra a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. L’Italia, capace di conquistare un podio al giorno nel corso della manifestazione, conclude dunque la rassegna continentale con un bottino complessivo di due argenti e due bronzi.

La giornata conclusiva del Campionato d’Europa ha premiato in chiave azzurra il giovane palermitano Cirivello, che si è tolto la soddisfazione di ottenere la prima medaglia della carriera in un grande evento con la Nazionale maggiore dopo aver già dimostrato un potenziale interessante ad inizio stagione vincendo un G1 in Austria e piazzandosi in terza posizione al G2 di Eindhoven.

L’atleta siciliano si era garantito la certezza di salire sul podio grazie alla vittoria nei quarti di finale per 2-1 sul georgiano Vitali Geladze, ma successivamente ha avuto il merito di battere anche un avversario di alto profilo come il bulgaro n.4 del ranking mondiale di categoria Hristiyan Georgiev in semifinale per 2-0 (14-0 e 17-13 i punteggi parziali).

In finale, nel match che metteva in palio il titolo europeo, l’azzurro si è poi dovuto arrendere all’esplosività e al dinamismo del quotato spagnolo Jairo Agenjo Trigos (oro agli Europei Junior 2025) perdendo in due round per 14-7 19-7 e dovendosi quindi accontentare di una comunque prestigiosa piazza d’onore che fa ben sperare per il suo futuro.