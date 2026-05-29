Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari prove libere, programma, streaming

Si apre un nuovo capitolo di grande importanza per il Mondiale di superbike 2026. Nella giornata odierna, venerdì 29 maggio, prenderà il via ufficialmente il Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento dell’annata, uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero calendario. Quale sarà il programma? Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz. Si inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 10.35, mentre la seconda prenderà il via alle ore 15.00. Da domani si inizierà a fare sul serio tra superpole e tre manche.

Ad ogni modo l’unica domanda che si può fare prima della tappa spagnola è: “Si fermerà mai il dominio totale di Nicolò Bulega”? Al momento la risposta è un “no” enorme ma, per la legge dei grandi numeri, prima o poi potrebbe accadere. Succederà sul mai semplice circuito di Aragon? Lo scopriremo in un fine settimana tutto da vivere. Una qualifica e tre manche che regaleranno emozioni e attesa.

Il pilota emiliano del team Ducati ufficiale sta veleggiando con un ritmo impossibile per tutti gli altri. Anzi, meglio di così non si sarebbe potuto fare. 310 punti conquistati sui 310 disponibili e un margine di vantaggio di 95 lunghezze sul vicino di box Iker Lecuona l’unico che, almeno in teoria, potrebbe frapporsi tra il classe 1999 ed il suo primo titolo nella categoria dedicata alle moto derivate di serie.

Come seguire l’evento in tv? Le due sessioni di prove libere del GP di Aragon saranno visibili in esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Arena (204). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni.

PROGRAMMA GP ARAGON 2026 SBK

Venerdì 29 maggio

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP ARAGON: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport