Superbike, Nicolò Bulega ad Aragon per continuare il suo dominio

Ormai la domanda è una sola: chi riuscirà a fermare il dominio in Superbike di Nicolò Bulega? Dopo l’ennesimo weekend perfetto a Most, in Repubblica Ceca, il reggiano cercherà di estendere la sua striscia di vittorie anche ad Aragon. Domani infatti si aprirà in Spagna il sesto appuntamento del Mondiale, giro di boa di una stagione in cui il ducatista è fin ora il solo grande protagonista.

I successi consecutivi sono arrivati a diciannove e la situazione nella classifica piloti è ormai chiara. 310 punti fatti su 310 disponibili ed un primato che sembra potersi estendere ancora di più. Adesso lo scenario sarà Aragon, una delle piste storiche del Mondiale. Con le sue curve e le sue alte temperature potrebbe mettere in difficoltà tutti i piloti.

Il recordman di vittorie in Spagna è Alvaro Bautista con ben 9 successi in carriera. Lo spagnolo è però ancora in dubbio dopo l’infortunio a Most. Proverà a battere Bulega Iker Lecuona, reduce da dodici secondi posti consecutivi in top class e mai al livello dell’italiano in questa stagione. L’emiliano l’anno scorso firmò ad Aragon una vittoria ed un secondo posto.