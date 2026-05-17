Nicolò Bulega non sa perdere e fa tripletta anche a Most! Dominio Ducati, quattro italiani in top6

Nicolò Bulega primo, Iker Lecuona secondo. Si ripropone per la dodicesima gara consecutiva la doppietta del team Lenovo Ducati con il pilota italiano sul gradino più alto del podio e lo spagnolo costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Nessuna sorpresa dunque in tal senso nella terza e ultima manche del weekend a Most in occasione del Gran Premio di Cechia 2026, quinto round della stagione per il Mondiale Superbike.

Quinta tripletta di seguito da inizio anno (che diventano sei con quella di Jerez a fine 2025) per Bulega, che conserva l’imbattibilità stagionale e porta a 19 la sua incredibile striscia vincente da record facendo un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo titolo iridato della carriera. Il dominatore della categoria si è imposto in gara-2 a Most davanti al compagno di squadra Lecuona, incapace di portare un vero attacco per la prima posizione, mentre Yari Montella ha completato il podio confermandosi al terzo posto come nelle due precedenti corse del fine settimana.

La Casa di Borgo Panigale ha calato il poker, grazie alla quarta piazza di un solido Lorenzo Baldassarri, mentre il primo non ducatista al traguardo è lo statunitense Garrett Gerloff quinto con la Kawasaki davanti alla Ducati Panigale V4R di Alberto Surra (quarto italiano nella top6) e alle Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani.

Quando sono andate in archivio cinque delle dodici tappe previste in calendario, Bulega rafforza ulteriormente la sua leadership nella generale con un margine di 95 punti su Lecuona e addirittura 189 sul terzo classificato Montella. Quarto Baldassarri davanti ai fratelli Sam e Alex Lowes, poi Bassani settimo.

CLASSIFICA GARA-2 GP CECHIA SUPERBIKE 2026

1. Nicolo Bulega (Ducati Panigale V4R) 22 giri

2. Iker Lecuona (Ducati Panigale V4R) +0.594

3. Yari Montella (Ducati Panigale V4R) +15.529

4. Lorenzo Baldassarri (Ducati Panigale V4R) +16.783

5. Garrett Gerloff (Kawasaki ZX-10RR) +22.947

6. Alberto Surra (Ducati Panigale V4R) +23.177

7. Alex Lowes (bimota KB998 Rimini) +23.643

8. Axel Bassani (bimota KB998 Rimini) +23.869

9. Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1) +26.991

10. Thomas Bridewell (Ducati Panigale V4R) +27.740

11. Xavi Vierge (Yamaha YZF R1) +29.908

12. Sam Lowes (Ducati Panigale V4R) +29.928

13. Michael van der Mark (BMW M 1000 RR) +32.808

14. Remy Gardner (Yamaha YZF R1) +34.188

15. Stefano Manzi (Yamaha YZF R1) +39.887

16. Bahattin Sofuoglu (Yamaha YZF R1) +43.897

17. Mattia Rato (Yamaha YZF R1) +56.551

18. Somkiat Chantra (Honda CBR1000RR-R SP) +57.480

19. Yuki Kunii (Honda CBR1000RR-R SP) +1’09.585

RT. Tarran Mackenzie (Ducati Panigale V4R)