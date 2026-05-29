Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Feltre-Alleghe: orari, percorso, tv. Ben sei GPM con la Cima Coppi del Passo Giau!

Siamo arrivati al weekend decisivo del Giro d’Italia 2026. Scatta oggi una due giorni importantissima per la Corsa Rosa: in programma il tappone da Feltre ad Alleghe, diciannovesima frazione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

I corridori si cimentano con un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM. La gara, dopo l’iniziale tratto di avvicinamento, si anima con la scalata del Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14% e il Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%. I ciclisti affrontano il tratto in discesa che li porta allo sprint intermedio di Palafavera e alla salita di Forcella Staulanza, seconda categoria di 6,3 km con pendenza media del 6,7% e punte del 10%. Il momento culminante arriva con il Passo Giau. La Cima Coppi, con i suoi 2233 metri, misura 9,9 chilometri con pendenza media al 9,3% e punte al 14%. Al chilometro 118,6 è posizionato il chilometro Red Bull che precede la cima del Passo Falzarego, seconda categoria di dieci chilometri che propone una pendenza massima del 10%. La strada scende poi nuovamente per dare inizio alla salita verso il traguardo di Piani di Pezzé, seconda categoria di cinque chilometri con pendenza media al 9,6% e massima al 15%.

FAVORITI

Chi se non Jonas Vingegaard? Ha già annunciato di voler vincere ancora: il danese della Visma metterà nuovamente la squadra schierata al comando e proverà a staccare con la consueta facilità tutti i rivali. Viva la battaglia per il podio: Felix Gall è il favorito per la seconda piazza ma occhio a Jai Hindley e Thymen Arensman. Se invece dovesse partire la fuga da lontano l’Italia si affida ad un Giulio Ciccone che ha voglia di rivalsa. Sempre in casa azzurra si farà il tifo per Davide Piganzoli che dovrà dividersi tra il ruolo di gregario e provare a guadagnarsi la Maglia Bianca ai danni di Eulalio.

PROGRAMMA

Venerdì 29 maggio – Diciannovesima tappa Feltre-Alleghe (151 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:30; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport