Superbike, Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria!

Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio d’Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. L’emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la quindicesima vittoria consecutiva ed eguagliando gli undici successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista (che curiosamente non vinse quel campionato) nel 2019.

Prosegue dunque il weekend sin qui perfetto al Balaton Park di Bulega, che dopo la pole position e la netta affermazione in gara-1 ha ribadito la sua superiorità anche nella manche breve della domenica mattina seppur dovendo fare i conti con il pressing di un avversario sempre più minaccioso. Stiamo parlando dello spagnolo Iker Lecuona, che archivia l’ottava piazza d’onore di seguito dimostrando però un passo veramente competitivo e arrivando al traguardo con un distacco inferiore ai 9 decimi grazie ad un’ottima progressione negli ultimi tre giri.

Bulega ha costruito la sua vittoria nei giri iniziali (dopo la neutralizzazione della prima partenza per un brutto incidente con protagonisti Andrea Locatelli e soprattutto Miguel Oliveira, portato al centro medico per accertamenti ma cosciente), accumulando un discreto margine di sicurezza e gestendo nel finale il tentativo di rientro del compagno di squadra.

Secondo podio dell’anno per Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), molto aggressivo al via e terzo classificato dietro alle Ducati ufficiali, ma il dominio della casa di Borgo Panigale è testimoniato anche dal quarto posto dell’iberico Alvaro Bautista e dalla quinta e sesta piazza degli altri italiani Yari Montella e Alberto Surra, per una top6 interamente monopolizzata dalle V4R. Con Oliveira fuori dai giochi per la caduta, l’unico possibile intruso poteva essere Locatelli con la Yamaha, sanzionato però con un doppio long penalty per l’incidente che ha causato la bandiera rossa e costretto a sprofondare dalla quarta posizione al centro gruppo.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP UNGHERIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega Ducati Panigale V4R 13:07.642

2 Iker Lecuona Ducati Panigale V4R +0.894

3 Lorenzo Baldassarri Ducati Panigale V4R +5.103

4 Álvaro Bautista Ducati Panigale V4R +7.955

5 Yari Montella Ducati Panigale V4R +8.674

6 Alberto Surra Ducati Panigale V4R +9.323

7 Alex Lowes Bimota KB998 Rimini +10.263

8 Garrett Gerloff Kawasaki ZX-10RR +11.248

9 Tarran Mackenzie Ducati Panigale V4R +13.631

10 Xavi Vierge Yamaha YZF R1 +15.186

11 Remy Gardner Yamaha YZF R1 +15.513

12 Tommy Bridewell Ducati Panigale V4R +15.742

13 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 +15.906

14 Stefano Manzi Yamaha YZF R1 +17.333

15 Axel Bassani Bimota KB998 Rimini +17.738

16 Danilo Petrucci BMW M 1000 RR +18.736

17 Mattia Rato Yamaha YZF R1 +22.225

18 Bahattin Sofuoğlu Yamaha YZF R1 +22.241

19 Somkiat Chantra Honda CBR1000RR-R SP +25.373

20 Sam Lowes Ducati Panigale V4R +26.333

21 Yuki Kunii Honda CBR1000RR-R SP +29.476

DNF Miguel Oliveira BMW M 1000 RR