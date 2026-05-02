Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italiana

Nicolò Bulega rialza la testa dopo un venerdì meno scintillante rispetto ad altre occasioni e domina le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale Superbike. Il leader del campionato centra così la quinta pole position consecutiva (la tredicesima complessiva nella categoria) e si conferma il grande favorito verso le tre gare che andranno in scena tra oggi pomeriggio e domenica al Balaton Park.

Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati ha fatto il vuoto nella Superpole mattutina, firmando il nuovo record della pista in 1’38″094 (battuto l’1’38″357 registrato un anno fa da Toprak Razgatlioglu) e infliggendo distacchi impressionanti al resto della concorrenza grazie ad una combinazione perfetta nel time-attack con gomme nuove tra esplosività e fluidità nella guida.

Italia che occupa tutta la prima fila in griglia con gli altri ducatisti non ufficiali Lorenzo Baldassarri (team GoEleven) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), rispettivamente secondo e terzo a 608 e 625 millesimi dalla vetta. Quarto posto a 0.773 per il portoghese Miguel Oliveira sulla BMW, mentre è solo quinto un deludente Iker Lecuona a 0.784 dal miglior tempo del compagno di squadra Bulega.

Lo spagnolo del team Aruba non ha trovato feeling con la sua Panigale V4R in questa Superpole dopo aver dimostrato un ottimo passo nelle prove libere, ma è riuscito in qualche modo a limitare i danni garantendosi una discreta posizione in griglia per le prime due gare. Risultato positivo in chiave azzurra anche per Andrea Locatelli, 6° con la Yamaha a 0.822, e per Alberto Surra, 8° a 0.957 con la Ducati di Motocorsa Racing. Fuori dalla top10 gli altri italiani: 13° Danilo Petrucci (caduto nel finale) con la KTM, 15° Axel Bassani con la Bimota, 18° e 19° Mattia Rato e Stefano Manzi con la Yamaha.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP UNGHERIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolò Bulega Ducati Panigale V4R 1:38.094

2 Lorenzo Baldassarri Ducati Panigale V4R +0.608

3 Yari Montella Ducati Panigale V4R +0.625

4 Miguel Oliveira BMW M 1000 RR +0.773

5 Iker Lecuona Ducati Panigale V4R +0.784

6 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 +0.822

7 Sam Lowes Ducati Panigale V4R +0.844

8 Alberto Surra Ducati Panigale V4R +0.957

9 Álvaro Bautista Ducati Panigale V4R +1.108

10 Alex Lowes Bimota KB998 Rimini +1.258

11 Tarran Mackenzie Ducati Panigale V4R +1.323

12 Garrett Gerloff Kawasaki ZX-10RR +1.325

13 Danilo Petrucci BMW M 1000 RR +1.439

14 Remy Gardner Yamaha YZF R1 +1.508

15 Axel Bassani Bimota KB998 Rimini +1.512

16 Tommy Bridewell Ducati Panigale V4R +1.814

17 Xavi Vierge Yamaha YZF R1 +2.110

18 Mattia Rato Yamaha YZF R1 +2.246

19 Stefano Manzi Yamaha YZF R1 +2.296

20 Bahattin Sofuoğlu Yamaha YZF R1 +2.637

21 Somkiat Chantra Honda CBR1000RR-R SP +2.961

22 Yuki Kunii Honda CBR1000RR-R SP +3.102