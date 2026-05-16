Superbike, Nicolò Bulega imbattibile! Sigillo di forza a Most, Lecuona si inchina e la striscia prosegue

Lotta, ma alla fine vince sempre lui. Nicolò Bulega prosegue il suo cammino trionfale nel Mondiale 2026 di Superbike. Il ducatista ha infatti avuto la meglio anche nella gara-1 valida per il GP della Cechia, quinto atto della stagione in fase di svolgimento a Most, nonostante una battaglia serrata con il compagno di squadra Iker Lecuona.

L’attuale leader della classifica piloti, partendo dalla pole position, ha dovuto fare i conti con il rientro del compagno di squadra, abile prima a portarsi sugli scarichi per poi eseguire il sorpasso a meno sette giri dal traguardo. Tuttavia il nativo di Montecchio Emilia, una volta riprese le misure, è riuscito a passare il diretto rivale a quattro giri dal termine, gestendo poi il ritmo con aria pulita mettendo in cassaforte l’ennesimo successo di fila della sua carriera.

Ottimo terzo posto poi per Yari Montella, il quale ha accusato un gap di 11.222 secondi sul primo della classe, regolando Garett Gerloff, quarto a 14.094, oltre che Axel Bassani e Lorenzo Baldassarri, rispettivamente quinto e sesto a 14.568 e a 15.168. Bulega prosegue la sua striscia vincente (ha prevalso in tutte le gare stagionali) e allunga in testa alla classifica generale.

Da menzionare infine la presenza di altri tre centauri italiani tra i primi dieci. Stiamo parlando di Andrea Locatelli, ottavo a +23.957, Alberto Surra, nono con un gap di +25.537, e Stefano Manzi, decimo a +27.500. Domani, domenica 17 maggio, andrà in scena la Superpole Race e gara-2