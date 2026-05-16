Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella. Sette italiani in top-10!

Calato il sipario sulla Superpole del quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Most, in Cechia, è andato in scena il time attack che ha definito la griglia di partenza di Gara 1, in programma oggi alle ore 14.00. Grande attenzione era rivolta al dominatore della stagione, Nicolò Bulega, chiamato a confermare il proprio strapotere anche sul giro secco.

L’alfiere Ducati era a caccia della quinta pole position consecutiva stagionale, che gli avrebbe permesso di salire a quota 14 partenze al palo in carriera nella massima categoria delle derivate di serie. Obiettivo centrato con autorevolezza: archiviata la caduta nelle prove libere di ieri, Bulega è tornato a dominare la scena fermando il cronometro sull’1’29”616. Un risultato che conferma ancora una volta la superiorità della Ducati, capace di monopolizzare le prime cinque posizioni della classifica.

La graduatoria parla chiaro: alle spalle di Bulega hanno chiuso Yari Montella, distante 0”280, lo spagnolo Iker Lecuona a 0”495, il britannico Sam Lowes a 0”723 e Alberto Surra a 0”772. Un dominio della casa di Borgo Panigale tutt’altro che sorprendente, ma che rappresenta l’ennesima conferma dell’efficacia della Panigale V4 R sul tracciato ceco.

Bilancio positivo anche per i piloti italiani. Oltre ai già citati Bulega, Montella e Surra, hanno centrato la top-10 anche Axel Bassani, settimo con la Bimota a 0”851, Lorenzo Baldassarri ottavo con la Ducati a 0”877, Danilo Petrucci nono con la BMW a 1”055 e Stefano Manzi decimo con la Yamaha a 1”142. Sono dunque ben sette gli italiani presenti nelle prime dieci posizioni. Più attardati, invece, Andrea Locatelli e Mattia Rato, rispettivamente 14° e 19°.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP CECHIA SUPERBIKE 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’29.616 — 7 +0.151 +0.433 +0.583 1’30.449 298

2 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’29.896 +0.280 7 DEL DEL DEL DEL 296

3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’30.111 +0.495 8 +0.021 +0.315 +0.515 1’30.419 300

4 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’30.339 +0.723 7 DEL DEL DEL DEL 294

5 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’30.388 +0.772 7 DEL DEL DEL DEL 296

6 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’30.417 +0.801 8 DEL DEL DEL DEL 297

7 Axel Bassani 47 bimota KB998 Rimini 1’30.467 +0.851 7 +0.405 +0.744 +1.154 1’31.410 294

8 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’30.493 +0.877 8 +0.134 +0.455 +7.879 1’41.900 296

9 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’30.671 +1.055 7 +0.269 +0.607 +0.829 1’30.947 299

10 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 1’30.758 +1.142 7 DEL DEL DEL DEL 295

11 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 1’30.836 +1.220 8 DEL DEL DEL DEL 297

12 Michael van der Mark 60 BMW M 1000 RR 1’30.843 +1.227 8 +1.616 +5.539 +8.666 1’38.888 297

13 Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4R 1’30.915 +1.299 7 DEL DEL DEL DEL 294

14 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1’30.957 +1.341 8 +0.335 +0.785 +1.462 1’31.794 294

15 Alex Lowes 22 bimota KB998 Rimini 1’31.092 +1.476 6 +0.357 +0.800 +1.173 1’31.430 294

16 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’31.174 +1.558 7 +1.356 +3.105 +5.115 1’38.072 296

17 Bahattin Sofuoglu 54 Yamaha YZF R1 1’31.209 +1.593 8 +0.478 +0.905 +1.604 1’31.959 291

18 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 1’31.373 +1.757 7 +0.521 +5.201 +9.623 1’40.655 292

19 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 1’31.960 +2.344 8 +0.615 +6.612 +7.602 1’38.108 292

20 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 1’32.028 +2.412 8 +0.643 +1.624 +2.379 1’33.176 296

21 Yuki Kunii 92 Honda CBR1000RR-R SP 1’33.085 +3.469 7 +0.842 +1.809 +2.646 1’33.085 292