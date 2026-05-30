Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Paul/Willis, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo domenica 31 maggio per affrontare negli ottavi di finale del tabellone di doppio al Roland Garros la coppia forma dall’elvetico Jakub Paul e dal britannico Marcus Willis. Gli azzurri hanno grandi ambizioni, reduci dal trionfo agli Internazionali d’Italia in un giorno storico per il tennis tricolore.

Dopo aver sconfitto all’esordio l’australiano James Duckworth e l’argentino Marco Trungelliti per 6-2 6-4, l’emiliano e il piemontese si sono ripetuti contro duo formato dal neozelandese Michael Venus e dall’indiano Yuki Bhambri, uscendo vittoriosi con lo score di 6-3 6-4.

Si va a caccia del quarto titolo stagionale. Detto del successo al Foro Italico contro i fortissimi Granollers/Zeballos, diventando la prima coppia interamente italiana nell’Era Open a vincere il torneo, Bolelli/Vavassori hanno posto la loro firma anche nel Masters1000 di Miami e a livello indoor a Rotterdam nel 2026. Se dovessero mantenere il proprio livello di gioco, i due azzurri hanno possibilità per arrivare in fondo.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Paul/Willis, valida per gli ottavi di finale al Roland Garros 2026, andrà in scena domenica 31 maggio e sarà la seconda in programma sul campo-7, il cui schedule inizierà dalle ore 11:00. La copertura televisiva non ci sarà, mentre sarà possibile seguire il match in streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BOLELLI/VAVASSORI-PAUL/WILLIS ROLAND GARROS 2026

Domenica 31 maggio

CAMPO 7 – Inizio ore 11:00

1. Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [1] vs N. Kichenok (UKR) / M. Ninomiya (JPN)

A seguire

2. Jakub Paul (SUI) / Marcus Willis (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [5]

A seguire

3. Anheline Kalinina (UKR) / Dayana Yastremska (UKR) vs Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SRB) [2]

A seguire

Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [1] vs Fanny Stollar (HUN) / Christian Harrison (USA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta testuale: OA Sport