Arnaldi: “È stata una vera battaglia. Ci sono stati alti e bassi, ma sono contento di avercela fatta”

Matteo Arnaldi continua nel suo momento d’oro. Il tennista italiano vince la battaglia contro l’ostico belga Raphael Collignon, incontro che si protrae oltre cinque ore, e ottiene così il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo torneo Slam stagionale.

Nel prossimo turno il giocatore italiano dovrà affrontare il difficile test rappresentato dall’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciannove, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per giocarsi le proprie possibilità. Nella conferenza stampa successiva all’incontro con il belga Arnaldi ha analizzato la sua prestazione appunto

Il commento ad una partita lunga ed intensa: “È stata una vera battaglia. Sono felicissimo. Voglio dire, è stata come… una partita del Roland Garros, credo (sorride, ndr).Ci sono stati alti e bassi, ma sono contento di avercela fatta. È stata una grande battaglia, ma da un lato ero contento di aver giocato il mio primo tie-break nel quinto set (sorride). Ma no, scherzo. Sono contento“.

La soddisfazione per il risultato raggiunto e per il tie-break finale: “Come ho detto, abbiamo giocato molto bene fin dall’inizio. È stata una partita di cinque ore. È difficile parlare di tennis, in questo momento, sono solo contento di avercela fatta e di aver giocato un ottimo tie-break“.