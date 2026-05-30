Matteo Arnaldi scala 20 posizioni nel ranking ATP! E con un’altra vittoria farebbe un balzo enorme…

Matteo Arnaldi prosegue nella sua avventura al Roland Garros. Come era accaduto due anni fa, il ligure è riuscito a spingersi alla seconda settimana dello Slam di Parigi, grazie al successo in un match che ha sfiorato le 5 ore di gioco contro il belga Raphael Collignon. Una grande dimostrazione di qualità e carattere per Arnaldi, che quindi potrà continuare a sognare.

Ci sono, chiaramente, delle conseguenze in classifica mondiale. Grazie al raggiungimento degli ottavi nel Major francese, Matteo ha guadagnato ben 20 posizioni rispetto all’aggiornamento del 25 maggio, ovvero portandosi alla posizione n.84. Una crescita rilevante e se l’azzurro dovesse imporsi ancora i traguardi potrebbero essere ancor più ambiziosi.

Una vittoria nel prossimo turno si tradurrebbe nella posizione n.52 del ranking, andando quindi a sfiorare la top-50. Una posizione che fino all’anno scorso, era parte dello status di Arnaldi. I problemi fisici e la sfiducia nel suo tennis hanno causato il crollo nella graduatoria. Tuttavia, in questo torneo, c’è la possibilità di dare un segnale di grande crescita.

L’ingresso in semifinale varrebbe quota 1336, con approdo al 33° posto. Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbe Arnaldi a quota 1836, salendo al 22° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 2536, che al momento varrebbe il 12° posto.

PROIEZIONI RANKING MATTEO ARNALDI

Ranking lunedì 25 maggio: 586 punti, 104° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 736 punti, 84° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 936 punti, 52° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1336 punti, 34° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1836 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 2536 punti, 12° posto virtuale.