Softball: Pianoro, doppia vittoria su Rovigo in Serie A1

La quinta giornata di Serie A1, nel softball, si va a chiudere con la doppia sfida tra Mia Office Pianoro e Itas Mutua Rovigo. Il punteggio vede vittoriose le Blue Girls in entrambi i casi, il che significa secondo posto in classifica con 7 vittorie e 3 sconfitte fino a questo momento.

In gara-1 di lotta ce n’è ed anche tanta, sebbene sostanzialmente circoscritta a tre momenti. Nel primo inning singolo di Brandi, poi bunt di sacrificio di Vodickova per il 2-0 di Pianoro. Seguono quattro riprese senza punti, poi, nella sesta, con un doppio di Cabrera e un errore difensivo della Mia Office riaprono tutto con il 2-2. Nell’ultimo inning, però, c’è il doppio con annesso walkoff da parte di Brandi per il definitivo 3-2.

Gara-2 è molto più lineare nell’andamento: 5-0 per Pianoro, che nel terzo inning si ritrova con le basi piene. Queste vengono svuotate da Brandi, che tira un doppio a sinistra da tre punti. Ancora con Brandi in battuta, nel quinto inning, c’è un errore da parte rodigina che spedisce Calzolari a firmare il 4-0, prima del 5-0 generato dal doppio di Vodickova.

La classifica ora vede Bollate imbattuta a 10 vittorie; Forlì e Pianoro seguono a 7-3 (.700), poi quarte Caronno e New Bollate (6-4, .600), sesta Saronno (5-5, .500), settima Rovigo (3-7, .300), ottave Collecchio, Thunders e Macerata (2-8, .200).