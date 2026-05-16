Softball: Bollate non sbaglia nel sabato di Serie A1. bene Forlì e Saronno

Si conclude con lo sweep della Quick Mill Bollate il sabato dedicato alla Serie A1 2026 di softball. Le detentrici del titolo si sono infatti liberate agilmente di Collecchio procedendo così a passo spedito il proprio cammino al vertice della classifica.

Nello specifico le lombarde hanno lasciato a zero la Bertazzoni, vincendo gara-1 per 9-0 e per 11-0 gara-2. Cammino simile quello della Italposa Forlì, capace di superare due volte l’Itas Mutua di Rovigo prima per 13-0 e poi, in una gara-2 più combattuta, per 4-0.

Sorride anche la MKF Saronno, abile a battere le Rheavendors Caronno per 7-4 e per 4-0. Si sono divise la posta invece le Thunders e Macerata. In occasione della prima gara ad avere la meglio sono state le marchigiante per 5-9, mentre nella seconda le ospiti sono passate per 4-2.

La Serie A1 tornerà domani, domenica 17 maggio. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 16 MAGGIO