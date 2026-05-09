Softball: Bollate continua a volare in Serie A1, Pianoro e Forlì inseguono

Per parafrasare la nota canzone di Noemi scritta da Fabrizio Moro, nella settima giornata di Serie A1 di softball sono solo doppiette, almeno per quel che riguarda le sfide integralmente disputate nella giornata di oggi. Fa eccezione il confronto, iniziato ieri, tra MKF Saronno e New Bollate, dove stavolta è una gran performance del Lacomes a creare le premesse del 2-3 che vale la risposta al 9-2 di ieri. Decisivi il sacrificio di Mietta e gli errori che portano tre punti a Bollate nel quarto inning; il singolo immediato di Pouye e la volata di sacrificio di Peterson nel sesto inning non fanno in tempo a ribaltare la situazione.

Bizzarra la serie tra Thunders Castellana e Bertazzoni Collecchio. In gara-1 il club di Castelfranco Veneto vince 12-5 con manifesta al sesto inning avendo dalla propria parte Simioni, Milkowski (un fuoricampo per lei) e anche Giacometti in gran forma. Per la Bertazzoni home run di Bernardi nel sesto inning. Gara-2, invece, è quietamente folle: nel terzo inning singolo di Sy da una parte, doppio di Biasi dall’altra e 1-1. Ancora Sy sfrutta un errore difensivo delle Thunders e porta Collecchio avanti, prima del doppio di Fabbian che manda Simioni a firmare il 2-2 che vale l’extra inning. Uno non ne basta (sacrificio di Albertin e doppio di Milkowski), è necessario il singolo di Stejskalova che vale da walk-off per Castellana.

Tutto (abbastanza) semplice per Pianoro contro Macerata, ed è il terzo sweep in serie che viene realizzato. In gara-1 fino alla sesta ripresa non solo tutto è incerto, ma anzi è la squadra marchigiana che si trova avanti dopo una performance d’alta classe di Grifagno, Tittarelli e Mengoli in particolare, oltre che di Luconi sul monte. L’ultima ripresa, però, è fatale: Trevisan piazza un singolo da due punti e Nolan chiude la questione con un fuoricampo da tre, e l’unico punto di Farley (triplo) non basta a Macerata: 7-4 Pianoro. Le Blue Girls, peraltro, replicano pesantemente in gara-2: 7-0 con due singoli di El Ghannam (da un punto nel primo inning, da due nel terzo), uno a testa di Nolan (primo inning) e Vodickova (terzo), più il doppio di Brandi del citato risultato che vale la manifesta alla quinta ripresa.

Combattuta gara-1 tra Quick Mill Bollate e Rovigo: 2-1 per Bollate in gara-1 nella quale è decisivo il quinto inning con Cecchetti che va a segno su scelta difesa. Dominante, invece, la performance di gara-2: 9-1, con un micidiale quarto inning da sette punti (triplo da due di Modrego, singolo di Bigatton, singolo da due di Manera ed errore difensivo che vale il punto ancora di Bigatton) e il quinto che appunto attiva la manifesta. Risultato: Bollate ancora imbattuta, 14 vittorie e 0 sconfitte.

Meno problemi ancora per Forlì, che s’impone per 10-0 in gara-1 su Caronno, dove arrivano singoli e doppi a volontà tra le due Onofri, Laghi, Gasparotto e Cacciamani (lanciatrice vincente peraltro), nonché il solo homer di Moreland. Manifesta dopo quattro inning. In gara-2 la questione dura solo una ripresa in più: 7-0 con in questo caso anche Vigna e Giacometti protagoniste.

CLASSIFICA

1 Quick Mill Bollate 14-0 (1.000)

2 Pianoro 11-3 (.786)

3 Forlì 9-5 (.643)

4 Caronno e Saronno 8-6 (.571)

6 Lacomes New Bollate 7-7 (.500)

7 Thunders 5-9 (.357)

8 Rovigo 4-10 (.286)

9 Collecchio e Macerata 2-12 (.143)