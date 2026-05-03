Baseball, Parmaclima e San Marino sorridono nel sabato di Serie A Gold

Parmaclima la spunta anche in gara-2 e rimane in testa al proprio raggruppamento nella Serie A Gold 2026 di baseball. Dopo la vittoria di misura trovata ieri, gli emiliani hanno battuto la Fortitudo Bologna per 2-4, conservando la leadership stagionale

Il risultato è maturato grazie ad un primo inning oltremodo positivo, dove ha messo a referto tre dei quattro punti complessivi segnati. Ha pareggiato i conti invece Nettuno, reduce dalla sconfitta di ieri contro Crocetta, squadra oggi battuta per 11-10.

Tutto facile invece per San Marino che, agilmente, ha fermato la BBC Grosseto per 4-1 e per 7-0. Trionfo anche per Macerata, a sua volta vittoria contro la BSC Grosseto, arginata per 14-4 e per 7-0. Da segnalare infine il successo di Collecchio, passato per 0-5 contro Reggio Emilia.

Riportiamo di seguito le due classifiche aggiornate. La Serie A Gold tornerà il prossimo 8 maggio.

CLASSIFICA AGGIORNATA AL 2 MAGGIO

# Squadra W L T PCT GB 1 PAR

1949 PARMA BASEBALL CLUB 7 1 0 .875 0 2 NET

NETTUNO 1945 6 2 0 .750 1 3 BOL

UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA 4 2 0 .667 2 4 CRO

FARMA CROCETTA 2 6 0 .250 5 5 BBC

BBC GROSSETO 0 8 0 .000 7