Baseball
Baseball, Parmaclima e San Marino sorridono nel sabato di Serie A Gold
Parmaclima la spunta anche in gara-2 e rimane in testa al proprio raggruppamento nella Serie A Gold 2026 di baseball. Dopo la vittoria di misura trovata ieri, gli emiliani hanno battuto la Fortitudo Bologna per 2-4, conservando la leadership stagionale
Il risultato è maturato grazie ad un primo inning oltremodo positivo, dove ha messo a referto tre dei quattro punti complessivi segnati. Ha pareggiato i conti invece Nettuno, reduce dalla sconfitta di ieri contro Crocetta, squadra oggi battuta per 11-10.
Tutto facile invece per San Marino che, agilmente, ha fermato la BBC Grosseto per 4-1 e per 7-0. Trionfo anche per Macerata, a sua volta vittoria contro la BSC Grosseto, arginata per 14-4 e per 7-0. Da segnalare infine il successo di Collecchio, passato per 0-5 contro Reggio Emilia.
Riportiamo di seguito le due classifiche aggiornate. La Serie A Gold tornerà il prossimo 8 maggio.
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 2 MAGGIO
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
PAR
|7
|1
|0
|.875
|0
|2
|
NET
|6
|2
|0
|.750
|1
|3
|
BOL
|4
|2
|0
|.667
|2
|4
|
CRO
|2
|6
|0
|.250
|5
|5
|
BBC
|0
|8
|0
|.000
|7
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
RSM
|7
|1
|0
|.875
|0
|2
|
COL
|3
|3
|0
|.500
|3
|2
|
MAC
|4
|4
|0
|.500
|3
|4
|
GRO
|1
|3
|0
|.250
|4
|5
|
REG
|2
|6
|0
|.250
|5