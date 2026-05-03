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Baseball, Parmaclima e San Marino sorridono nel sabato di Serie A Gold

Pubblicato

42 secondi fa

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San Marino Baseball
San Marino / FIBS

Parmaclima la spunta anche in gara-2 e rimane in testa al proprio raggruppamento nella Serie A Gold 2026 di baseball. Dopo la vittoria di misura trovata ieri, gli emiliani hanno battuto la Fortitudo Bologna per 2-4, conservando la leadership stagionale

Il risultato è maturato grazie ad un primo inning oltremodo positivo, dove ha messo a referto tre dei quattro punti complessivi segnati. Ha pareggiato i conti invece Nettuno, reduce dalla sconfitta di ieri contro Crocetta, squadra oggi battuta per 11-10. 

Tutto facile invece per San Marino che, agilmente, ha fermato la BBC Grosseto per 4-1 e per 7-0. Trionfo anche per Macerata, a sua volta vittoria contro la BSC Grosseto, arginata per 14-4 e per 7-0. Da segnalare infine il successo di Collecchio, passato per 0-5 contro Reggio Emilia. 

Riportiamo di seguito le due classifiche aggiornate. La Serie A Gold tornerà il prossimo 8 maggio.

CLASSIFICA AGGIORNATA AL 2 MAGGIO

# Squadra W L T PCT GB
1

PAR
1949 PARMA BASEBALL CLUB

 7 1 0 .875 0
2

NET
NETTUNO 1945

 6 2 0 .750 1
3

BOL
UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA

 4 2 0 .667 2
4

CRO
FARMA CROCETTA

 2 6 0 .250 5
5

BBC
BBC GROSSETO

 0 8 0 .000 7
# Squadra W L T PCT GB
1

RSM
SAN MARINO BASEBALL

 7 1 0 .875 0
2

COL
CAMEC COLLECCHIO

 3 3 0 .500 3
2

MAC
HOTSAND MACERATA

 4 4 0 .500 3
4

GRO
BIG MAT BSCGROSSETO

 1 3 0 .250 4
5

REG
PALFINGER REGGIO EMILIA

 2 6 0 .250 5
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