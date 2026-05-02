Baseball
Baseball, Parmaclima batte Bologna nel venerdì di Serie A Gold
Parmaclima si prende gara-1 nell’atteso derby contro Bologna, match di cartellone del venerdì’ valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. Vittoria di misura per i padroni di casa, i quali si sono imposti tra le mura amiche del Cavalli con il risultato di 5-6.
Partita molto equilibrata quella delle due compagini, risolta soltanto nell’ultimo inning quando, dopo aver marcato tre sigilli al quinto turno, i parmigiani ne hanno timbrato altri tre all’ottavo. La Fortitudo invece è passata in vantaggio per prima, andando sul 2-0 al secondo round, per poi mettere a referto anche lei tre sigilli.
Ottimo guizzo poi di Crocetta, abile a battere Nettuno per 6-2 grazie ad un quarto inning estremamente positivo, contrassegnato da quattro punti. Bene poi Reggio Emilia, capace di superare Collecchio per 10-4.
La Serie A Gold tornerà domani, sabato 2 maggio. Di Seguito le classifiche aggiornate.
CLASSIFICHE SERIE A GOLD
A
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
PAR
|6
|1
|0
|.857
|0
|2
|
BOL
|4
|1
|0
|.800
|1
|3
|
NET
|5
|2
|0
|.714
|1
|4
|
CRO
|2
|5
|0
|.286
|4
|5
|
BBC
|0
|6
|0
|.000
|5.5
B
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
RSM
|5
|1
|0
|.833
|0
|2
|
GRO
|1
|1
|0
|.500
|2
|3
|
COL
|2
|3
|0
|.400
|2.5
|4
|
MAC
|2
|4
|0
|.333
|3
|5
|
REG
|2
|5
|0
|.286
|3.5