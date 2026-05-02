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Baseball

Baseball, Parmaclima batte Bologna nel venerdì di Serie A Gold

Pubblicato

2 ore fa

il

Per approfondire:
Parmaclima
Parmaclima / FIBS

Parmaclima si prende gara-1 nell’atteso derby contro Bologna, match di cartellone del venerdì’ valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. Vittoria di misura per i padroni di casa, i quali si sono imposti tra le mura amiche del Cavalli con il risultato di 5-6. 

Partita molto equilibrata quella delle due compagini, risolta soltanto nell’ultimo inning quando, dopo aver marcato tre sigilli al quinto turno, i parmigiani ne hanno timbrato altri tre all’ottavo. La Fortitudo invece è passata in vantaggio per prima, andando sul 2-0 al secondo round, per poi mettere a referto anche lei tre sigilli. 

Ottimo guizzo poi di Crocetta, abile a battere Nettuno per 6-2 grazie ad un quarto inning estremamente positivo, contrassegnato da quattro punti. Bene poi Reggio Emilia, capace di superare Collecchio per 10-4. 

La Serie A Gold tornerà domani, sabato 2 maggio. Di Seguito le classifiche aggiornate.

CLASSIFICHE SERIE A GOLD

A

# Squadra W L T PCT GB
1

PAR
1949 PARMA BASEBALL CLUB

 6 1 0 .857 0
2

BOL
UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA

 4 1 0 .800 1
3

NET
NETTUNO 1945

 5 2 0 .714 1
4

CRO
FARMA CROCETTA

 2 5 0 .286 4
5

BBC
BBC GROSSETO

 0 6 0 .000 5.5

B

# Squadra W L T PCT GB
1

RSM
SAN MARINO BASEBALL

 5 1 0 .833 0
2

GRO
BIG MAT BSCGROSSETO

 1 1 0 .500 2
3

COL
CAMEC COLLECCHIO

 2 3 0 .400 2.5
4

MAC
HOTSAND MACERATA

 2 4 0 .333 3
5

REG
PALFINGER REGGIO EMILIA

 2 5 0 .286 3.5
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