Ginnastica ritmica, le Farfalle strappano una finale di specialità: tutte le qualificate agli Europei

Il concorso generale per gruppi, che ha animato il pomeriggio della penultima giornata di gare agli Europei 2026 di ritmica, ha funzionato anche come turno di qualificazione per le finali di specialità, che si disputeranno domenica 31 maggio a Varna (Bulgaria). Occorre ricordare che alle Olimpiadi si gareggia esclusivamente nell’all-around, ma in campo iridato e continentale si assegnano le medaglie anche con i singoli attrezzi.

L’Italia si è fermata a un mesto tredicesimo posto sul giro completo, ma è riuscita a staccare il pass per l’atto conclusivo nell’esercizio misto (cerchi e clavette): le Farfalle hanno chiuso al sesto posto con 24.700 alle spalle di Spagna (28.800), Israele (26.650), Russia (26.500), Ucraina (26.200) e Germania (26.150). Le azzurre proveranno a inseguire un risultato degno di nota, in modo da riscattare il passo falso commesso nella gara più importante.

La Spagna, che ha conquistato la medaglia d’oro davanti a Russia e Israele, è stata la migliore anche con le cinque palle (28.850), ampiamente davanti a Bielorussia (27.450), Russia (26.950) e Israele (26.700), mentre la nostra Nazionale è rimasta fuori dalle migliori otto classificate. Di seguito le squadre qualificate alle finali di specialità degli Europei 2026 di ginnastica ritmica.

QUALIFICATE FINALI SPECIALITÀ EUROPEI GINNASTICA RITMICA

CERCHI/CLAVETTE

Spagna 28.850

Bielorussia 27.450

Russia 26.950

Israele 26.700

Bulgaria 26.650

Ungheria 25.550

Francia 25.400

Polonia 25.200

CINQUE PALLE