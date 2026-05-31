LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: si assegnano i titoli di specialità a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le due finali di specialità a squadre, 5 palle e cerchi e clavette. Ultimo atto agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. La rassegna continentale in corso in Bulgaria si chiude con le finali di specialità riservate ai gruppi, gli ultimi due appuntamenti che assegneranno i titoli europei negli esercizi con cinque palle e nel misto cerchi e clavette. Per l’Italia sarà l’ultima occasione per cercare un risultato di prestigio dopo una competizione fin qui ben al di sotto delle aspettative.

La gara del concorso generale a squadre, andata in scena nella giornata di sabato, oltre ad assegnare le medaglie dell’all-around ha determinato anche le qualificate alle finali per attrezzo. Se ai Giochi Olimpici il titolo viene attribuito esclusivamente sulla base del punteggio complessivo, agli Europei e ai Mondiali vengono invece assegnate medaglie anche nelle singole specialità. Le Farfalle arrivano all’ultima giornata con il desiderio di riscattare il deludente tredicesimo posto ottenuto nel concorso generale. La squadra azzurra non è riuscita a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, ma ha comunque centrato l’accesso alla finale dell’esercizio misto con cerchi e clavette, chiudendo le qualificazioni al sesto posto con il punteggio di 24.700. Davanti all’Italia si sono piazzate Spagna (28.800), Israele (26.650), Russia (26.500), Ucraina (26.200) e Germania (26.150).

Le azzurre proveranno quindi a sfruttare l’ultima opportunità disponibile per lasciare il segno a Varna e cancellare almeno in parte la delusione maturata nella prova più importante del programma. Nella finale delle cinque palle non ci sarà invece spazio per l’Italia. A guidare il gruppo delle qualificate è stata la Spagna, autrice di un eccellente 28.850, davanti a Bielorussia (27.450), Russia (26.950) e Israele (26.700). Le iberiche si presenteranno così come le principali favorite anche per la conquista dell’ultimo titolo continentale.

L’attenzione italiana sarà dunque concentrata esclusivamente sulla finale del misto cerchi e clavette, dove le Farfalle cercheranno di alzare il livello della propria prestazione e di chiudere gli Europei con un piazzamento di rilievo contro alcune delle migliori squadre del continente. Dopo una manifestazione complicata, l’obiettivo sarà ritrovare brillantezza e convinzione nell’ultimo esercizio della rassegna bulgara.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le due finali di specialità a squadre, 5 palle e cerchi e clavette, cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 15.00!