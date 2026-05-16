Sinner affronta Ruud per la quinta volta: precedenti a senso unico, uno a Roma

Sono quattro i precedenti tra i due finalisti degli Internazionali d’Italia 2026. Jannik Sinner e Casper Ruud giocheranno l’uno contro l’altro per la quinta volta nella loro carriera. E, al momento, il bilancio è completamente favorevole al numero 1 del mondo, che contro il norvegese, tornato ai livelli cui ci aveva abituato nel 2022 e 2023, ha vinto in tutte le quattro occasioni.

La prima volta si ebbe a Vienna, a livello di primo turno, in quel 2020 che fu sostanzialmente dimezzato dal Covid-19 che cancello metà della stagione. Sinner affrontò Ruud proprio all’esordio. E nemmeno sul campo principale, quello sito alla Wiener Stadthalle, ma sul secondario. Vinse l’italiano per 7-6(2) 6-3. Stesso luogo, turno diverso l’anno successivo, perché si era a livello di quarti di finale. Stavolta nell’ATP 500 austriaco la Stadthalle toccò: Jannik vinse ancora, 7-5 6-1.

In Italia, invece, gli ultimi due precedenti. Il primo a Torino. ATP Finals 2024, semifinale: un match indoor, di quelli a totale favore di Sinner, uno che quando si gioca nelle arene è difficilissimo da battere. In quel caso impossibile: 6-1 6-2, con una facilità quasi impressionante di gioco, e poi arrivò il giorno dopo anche la vittoria, la prima di un italiano alle Finals.

Ma il momento più impressionante arrivò dopo: Roma 2025, quarti di finale. Un giovedì 15 maggio si trasformò in un momento di dominio senza senso da parte di Sinner, che era al torneo del rientro e due giorni prima aveva dovuto faticare per piegare l’argentino Francisco Cerundolo. 6-0 6-1, otto game di fila, e poi la grande classe di Ruud, giocatore che è conosciuto anche per la sua intelligenze in ciò che dice. Rivolse solo parole di ammirazione al suo avversario, in quella che ancora oggi è ricordata come una delle più straordinarie performance sul campo di Jannik.