Sinner-Medvedev senza pace: possibile ritardo anche oggi! Slitta anche il programma di Bolelli/Vavassori

AGGIORNAMENTO ORE 13.30. La pioggia è cessata, a breve entreranno in campo Bolelli e Vavassori. Al termine della semifinale di doppio (e non prima delle ore 15.00) toccherà a Sinner. Forse il ritardo potrebbe non essere elevato.

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La pioggia continua a scombussolare il programma degli Internazionali d’Italia: un acquazzone aveva interrotto ieri sera la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, ma nuovamente l’acqua ha fatto capolino su Roma in tarda mattinata e sta già condizionando gli eventi di sabato 17 maggio. Le prime gocce abbattutesi sul Foro Italico hanno obbligato a interrompere la prima semifinale di doppio tra Granollers/Zeballos e Krajicek/Mektic (3-2 nel primo set) e hanno fatto slittare il resto degli incontri.

Alle ore 13.00 sarebbe dovuta iniziare la seconda semifinale di doppio sul Campo Centrale, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori dovranno aspettare che la perturbazione passi per iniziare il confronto con la coppia composta dallo statunitense Harrison e il britannico Skupski. Questo ritardo interessa da vicino Jannik Sinner, che oggi è chiamato a chiudere la partita iniziata ieri sera contro Medvedev.

Il numero 1 del mondo si trova in vantaggio per 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo al servizio): la prosecuzione dell’incontro è prevista come secondo match sul Campo Centrale (dunque dopo il match di doppio che coinvolge gli azzurri) e non inizierà prima delle ore 15.00, ma a questo punto si rischia che si giochi nel cuore del pomeriggio, riducendo ulteriormente il tempo di recupero in vista della finale di domani (domenica 17 maggio, ore 17.00) contro il norvegese Casper Ruud.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, SEMIFINALE ATP ROMA

Sabato 16 maggio

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev: si riparte da 6-1, 5-7, 4-2, A-40 (il russo al servizio)

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà la semifinale di doppio Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Al termine, ma non prima delle ore 15.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.