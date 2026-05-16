Quando si gioca la finale dell’ATP di Roma? Orario, programma TV8, streaming

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17.00: pomeriggio di fuoco sulla terra rossa della Capitale, chi vincerà il Masters 1000 di Roma? Chi riuscirà a fare festa al Foro Italico e a entrare nella storia? Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del grande tennis e per chi vuole gustarsi uno spettacolo di primaria caratura.

Il norvegese Casper Ruud è riuscito a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, al termine di una bella cavalcata culminata con il dominio inscenato contro Luciano Darderi in semifinale. Il talentuoso scandinavo attende ancora di conoscere l’identità del suo avversario: uscirà dalla semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che riprenderà non prima delle ore 15.00 odierne dopo l’interruzione di ieri sera per pioggia. Il numero 1 del mondo è in vantaggio per 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo al servizio).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP ROMA 2026

Domenica 17 maggio

Ore 17.00 Finale ATP Masters 1000 Roma: Casper Ruud vs Jannik Sinner/Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8

PROGRAMMA FINALE ATP ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.