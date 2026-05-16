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Internazionali d'ItaliaTennis

Sinner-Medvedev oggi: cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri?

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2 minuti fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

La pioggia è arrivata sul più bello della semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro. Il match riprenderà oggi, non prima delle 15:00, sul Campo Centrale del Foro Italico, ma tra i tifosi resta una domanda: che cosa accade a chi aveva acquistato il biglietto per la sessione di ieri?

Le disposizioni del torneo parlano chiaro. I possessori dei tagliandi validi per la giornata interrotta non avranno diritto automatico ad assistere alla prosecuzione della sfida. La sessione odierna, infatti, viene considerata distinta rispetto a quella di ieri ed è riservata agli spettatori in possesso di un titolo d’ingresso valido per oggi.

Nessun rimborso economico è previsto. Il regolamento ufficiale stabilisce che ciò possa essere concesso soltanto nel caso in cui non venga disputato neppure un incontro o un allenamento sul campo indicato dal biglietto. Nel caso della semifinale tra Sinner e Medvedev, invece, il match è regolarmente iniziato e si sono conclusi oltre due set prima dello stop causato dal maltempo. Di conseguenza, il tagliando viene considerato utilizzato.

Alla base della decisione c’è un principio organizzativo preciso: il biglietto non garantisce la visione integrale di una singola partita né tantomeno di uno specifico giocatore, ma consente l’accesso all’impianto esclusivamente per la sessione e la data riportate sul ticket. Una volta terminata quella finestra temporale, il titolo perde validità anche se il programma non è stato completato.

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Chi desidera seguire dal vivo il finale della semifinale dovrà quindi acquistare un nuovo biglietto per la giornata odierna. Saranno invece i possessori dei ticket validi per oggi ad avere diritto ai posti numerati sul Centrale e ad assistere sia alla conclusione della sfida sia al resto del programma previsto.

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