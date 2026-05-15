A che ora si recupera Sinner-Medvedev? Punteggio esatto e programma TV8

La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non si è potuta chiudere in giornata a causa della fitta pioggia che ha animato la serata al Foro Italico: attorno alle ore 21.40, un diluvio si è abbattuto sulla terra rossa di Roma e il confronto è stato interrotto. Si è procrastinato fino alle ore 23.00 per capire se si riuscisse a tornare in campo per chiudere la contesa, ma l’acquazzone è proseguito incessante e non si sono così generate le condizioni per determinare il vincitore.

Il numero 1 del mondo si trovava in vantaggio con il punteggio di 6-1, 5-7, 4-2, A-40 (il russo era al servizio) e stava spingendo per riuscire ad avere la meglio, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio aveva regolato Luciano Darderi per 6-1, 6-1. Le gocce hanno reso scivolose le righe di campo e il fuoriclasse altoatesino ha dovuto lottare con la giudice di sedia per fermare la partita e non rischiare di incorrere in infortuni.

La semifinale proseguirà sabato 16 maggio: secondo match dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 15.00, il programma di giornata sarà aperto dalla semifinale di doppio tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski e poi toccherà al numero 1 del mondo, ma appunto non prima delle ore 15.00 Si riprenderà con Medvedev al servizio nel settimo gioco, dopo aver tra l’altro annullato una palla break che, se concretizzata, avrebbe spedito il nostro portacolori sul 5-2.

Si concluderà dunque il confronto (si chiuderà il settimo game, poi si giocheranno un massimo di cinque giochi e un tie-break) e conosceremo quale sarà la finale di domenica 17 maggio (ore 17.00): Sinner potrebbe presentarsi all’atto conclusivo dopo aver giocato per ben quattro giorni di fila.

Ricordiamo il cammino di Sinner: successo contro il russo Andrey Rublev nella giornata di giovedì 15 maggio, la partita contro Medvedev divisa tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, l’eventuale finale contro Ruud domenica 17 maggio. Il proseguimento della semifinale tra Sinner e Medvedev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (il canale esatto verrà comunicato in mattinata) in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Sarebbe prevista anche la diretta tv gratis e in chiaro su TV8, ma alle ore 15.00 è prevista la Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP: si attendono comunicazioni.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, SEMIFINALE ATP ROMA

Sabato 16 maggio

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev: si riparte da 6-1, 5-7, 4-2, A-40 (il russo al servizio)

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà la semifinale di doppio Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Al termine, ma non prima delle ore 15.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito in mattinata, a quell’ora è prevista la Sprint Race del GP di Catalogna della MotoGP, per il momento assegnata a Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

La trasmissione in diretta gratis e in chiaro su TV8 è da verificare: alle ore 15.00 è prevista la diretta tv della Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Si attendono comunicazioni in merito.