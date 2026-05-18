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Sinner può sfondare i 15000 punti nel ranking ATP al Roland Garros e superare Nadal! Avrebbe davanti solo Djokovic e Federer
Con il successo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha rafforzato il primo posto nel ranking ATP salendo a quota 14700: l’azzurro in questa settimana non è iscritto né ad Amburgo né a Ginevra, ma scarterà una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno e recupererà i 50 punti di Halle 2025.
Sinner, a questo punto, si presenterà a quota 14750 a Parigi, dove però dovrà scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno: l’azzurro ripartirebbe da quota 13450 e vincendo il torneo si isserebbe a quota 15450. Con questo score diventerebbe il terzo tennista con più punti nella storia.
Con la riduzione a 18 tornei (più le Finals) validi per il ranking ATP, infatti, il massimo score accumulabile è di 21000 punti: nella storia il punteggio più alto registrato fu quello del serbo Novak Djokovic, il quale si attestò a quota 16950 nel giugno 2016.
Lo segue, in questa particolare classifica, l’elvetico Roger Federer, che si è spinto nel novembre 2006 fino a quota 15903 punti, mentre il terzo posto al momento spetta allo spagnolo Rafael Nadal, capace di totalizzare 15390 punti il 20 aprile 2009: Jannik Sinner vincendo il Roland Garros lo supererebbe, con 15450.