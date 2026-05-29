Sci alpino, anche Massimiliano Blardone tra gli allenatori dell’Italia di gigante per la stagione 2026-2027
Quest’oggi è stata annunciata la composizione delle squadre maschili di sci alpino per la stagione 2026-2027, sia per quanto concerne la Coppa del Mondo, per la quale è prevista anche la formazione élite, sia per quel che riguarda la Coppa Europa.
La squadra élite di Coppa del Mondo sarà formata da Dominik Paris e Giovanni Franzoni, mentre non ci sono particolari sorprese per quanto concerne le composizioni delle Nazionali della velocità e delle discipline tecniche del circuito maggiore.
Nel novero dei tecnici a disposizione del dt dell’Italia, Massimo Carca, spicca il nome di Massimiliano Blardone, che sarà tra gli allenatori dei gigantisti azzurri. Comunicate le composizioni delle squadre maschili di velocità e discipline tecniche anche per quel che riguarda il circuito cadetto di Coppa Europa.
ITALIA MASCHILE SCI ALPINO 2026-2027
Direttore Tecnico CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD
WC ELITE
ATLETI
FRANZONI GIOVANNI 30/03/2001 G.S. FIAMME GIALLE
PARIS DOMINIK 14/04/1989 C.S. CARABINIERI
WC VELOCITA’
ATLETI
ABBRUZZESE MARCO 10/08/2002 G.S. FIAMME ORO
ALLIOD BENJAMIN 24/01/2000 C.S. ESERCITO
BERNARDI GREGORIO 08/01/2004 G.S. FIAMME GIALLE
BOSCA GUGLIELMO 05/06/1993 C.S. ESERCITO
CASSE MATTIA 19/02/1990 G.S. FIAMME ORO
INNERHOFER CHRISTOF 17/12/1984 G.S. FIAMME GIALLE
MOLTENI NICOLO’ 27/07/1998 C.S. ESERCITO
PERATHONER MAX 18/01/2003 G.S. FIAMME GIALLE
SCHIEDER FLORIAN 26/12/1995 C.S. CARABINIERI
ZAZZI PIETRO 22/07/1994 G.S. FIAMME AZZURRE
TECNICI
Allenatore Responsabile GALLI LORENZO 16/10/1975 ASKILL LIVIGNO SSD
Allenatore GHIDONI ALBERTO 15/04/1962 S.C. COLLIO A.S.D.
Allenatore BATTILANI HENRI 27/02/1994 C.S. ESERCITO
Allenatore CORRADINO CHRISTIAN 08/01/1977 C.S. ESERCITO
Preparatore Atletico VERGA DAVIDE 18/08/1979 ASKILL LIVIGNO SSD
Fisioterapista PRUCKER EINAR 12/04/1973 C.S. CARABINIERI
Skiman ALASONATTI LUCA 20/11/1974 S.C. SESTRIERE
Skiman KNOLLSEISEN TOBIAS 27/06/1998 S.C BRUNECK
Skiman MARTA IRVIN 07/10/1988 S.C. VALLE ANZASCA A.S.D.
Skiman Ditta Head ATZ CHRISTOPH 24/01/1995
Skiman Ditta Rossignol CORIANI RICCARDO 06/01/1985 TEAM RAZZOLO S.S.D.
Skiman Ditta Rossignol KALAMAR ALES 19/04/1973
Skiman Ditta Nordica ZANON JOSEF 18/04/1969
WC DISCIPLINE TECNICHE
ATLETI
BORSOTTI GIOVANNI 18/12/1990 C.S. CARABINIERI
DELLA VITE FILIPPO 04/10/2001 G.S. FIAMME ORO
KASTLUNGER TOBIAS 09/09/1999 G.S. FIAMME GIALLE
SACCARDI TOMMASO 16/07/2001 C.S. CARABINIERI
SALA TOMMASO 06/09/1995 G.S. FIAMME ORO
SARACCO EDOARDO 23/02/2003 C.S. CARABINIERI
TALACCI SIMON 03/01/2001 C.S. ESERCITO
VINATZER ALEX 22/09/1999 G.S. FIAMME GIALLE
DE ALIPRANDINI LUCA 01/09/1990 G.S. FIAMME GIALLE
CANINS MATTEO (da ottobre) 02/03/1998 G.S. FIAMME GIALLE
TECNICI
Allenatore responsabile CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD
Allenatore PROSCH ALEXANDER 29/03/1976 C.S. CARABINIERI
Allenatore BLARDONE MASSIMILIANO 26/11/1979 X-TEAM SKI RACE OSSOLA
Allenatore MARCHETTI DAVIDE 29/04/1992 S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO
Allenatore BERGAMELLI GIANCARLO 28/10/1974 ASD S.C. PONTE DI LEGNO
Prep. atletico – Allenatore GULLINO MARCO 20/12/1986 ARTESINA SPORTING CLUB SSD
Fisioterapista BORGATO ANDREA 18/09/1996 SCI CLUB VARALLO
Skiman FEDERICI ALESSANDRO 05/04/1991 S.C. EUR
Skiman MARTINI NICOLA 11/03/1977 FALCONERI SKI TEAM
Skiman TRILLI STEFANO 26/12/1993 A.S.D S.C. NAPOLI
Skiman Ditta Nordica DORFMANN PATRICK 26/03/1989 S.C. ULTEN
Skiman Ditta Atomic KLEER GEORG 28/05/1988
Skiman Ditta Salomon KRISTAN ROBERT 05/01/1974
SQUADRA EC
Direttore Tecnico CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD
Allenatore Responsabile TRUDDAIU ANDREA 16/06/1978 S.C. LIVATA
COPPA EUROPA – DISCIPLINE VELOCI
ATLETI
ANTONIOLI GLAUCO 29/10/2005 S.C. BORMIO ASD
BROGLIO PIETRO 11/09/2005 C.S. ESERCITO
CLARA MAX 07/08/2005 ASV KRONPLATZ SKI-TEAM
LAMP EMANUEL 19/04/2004 C. S. CARABINIERI
RIGAMONTI LEONARDO 30/06/2003 G.S. FIAMME GIALLE
RUFFINONI LUCA 19/09/2005 G.S. FIAMME GIALLE
TECNICI
Allenatore CANAVESE STEFANO 04/09/1964 SCI CLUB SPORTINIA
Allenatore MARSAGLIA MATTEO 05/10/1985 C.S. ESERCITO
Preparatore Atletico FERRARA MATTEO 25/12/1976 S.C. VALCHISONE ASD
Skiman ANFOSSI FABRIZIO 08/06/1974 S.C. SANSICARIO
Skiman BILLERI ELIA 17/01/1997
COPPA EUROPA – DISCIPLINE TECNICHE
ATLETI
BARBERA CORRADO 14/11/2002 C.S. ESERCITO
BENDOTTI MATTEO 01/11/2001 C.S. FIAMME ORO
CASTLUNGER DAVID 04/05/2007 G.S. FIAMME ORO
FRANZELIN JAKOB 01/05/2005 C.S. CARABINIERI
GEROSA LORENZO 22/05/2005 TESS. C.S. ESERCITO
PIZZATO STEFANO 20/08/2003 G.S. FIAMME ORO
SEPPI DAVIDE 02/04/2002 G.S. FIAMME GIALLE
ZUCCHINI ENRICO 22/04/2005 C.S. CARABINIERI
ZUCCHINI FRANCESCO (da ottobre) 01/05/2003 G.S. FIAMME GIALLE
TECNICI
Allenatore DEVILLE CRISTIAN 03/01/1981 G.S. FIAMME GIALLE
Allenatore SENTIERI SAMUELE 30/03/1969 S.C. CERRETO LAGHI
Allenatore – Prep. atletico BIANCO DOLINO FABIO 08/02/1976 S.C. SESTRIERE ASD
Fisioterapista part-time ZAZZA CARLO 26/07/1960 S.C. LIVATA ASD
Skiman – Allenatore CADEI SAMUELE 24/06/1972 SKI TEAM CESANA
Skiman CERBO NICOLO’ 22/10/1994 EQUIPE LIMONE ASD
Skiman – Allenatore URBANI MAURIZIO 25/12/1985 S.C. OREZZO VAL SERIANA