Sci alpino, anche Massimiliano Blardone tra gli allenatori dell’Italia di gigante per la stagione 2026-2027

Quest’oggi è stata annunciata la composizione delle squadre maschili di sci alpino per la stagione 2026-2027, sia per quanto concerne la Coppa del Mondo, per la quale è prevista anche la formazione élite, sia per quel che riguarda la Coppa Europa.

La squadra élite di Coppa del Mondo sarà formata da Dominik Paris e Giovanni Franzoni, mentre non ci sono particolari sorprese per quanto concerne le composizioni delle Nazionali della velocità e delle discipline tecniche del circuito maggiore.

Nel novero dei tecnici a disposizione del dt dell’Italia, Massimo Carca, spicca il nome di Massimiliano Blardone, che sarà tra gli allenatori dei gigantisti azzurri. Comunicate le composizioni delle squadre maschili di velocità e discipline tecniche anche per quel che riguarda il circuito cadetto di Coppa Europa.

ITALIA MASCHILE SCI ALPINO 2026-2027

Direttore Tecnico CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD

WC ELITE

ATLETI

FRANZONI GIOVANNI 30/03/2001 G.S. FIAMME GIALLE

PARIS DOMINIK 14/04/1989 C.S. CARABINIERI

WC VELOCITA’

ATLETI

ABBRUZZESE MARCO 10/08/2002 G.S. FIAMME ORO

ALLIOD BENJAMIN 24/01/2000 C.S. ESERCITO

BERNARDI GREGORIO 08/01/2004 G.S. FIAMME GIALLE

BOSCA GUGLIELMO 05/06/1993 C.S. ESERCITO

CASSE MATTIA 19/02/1990 G.S. FIAMME ORO

INNERHOFER CHRISTOF 17/12/1984 G.S. FIAMME GIALLE

MOLTENI NICOLO’ 27/07/1998 C.S. ESERCITO

PERATHONER MAX 18/01/2003 G.S. FIAMME GIALLE

SCHIEDER FLORIAN 26/12/1995 C.S. CARABINIERI

ZAZZI PIETRO 22/07/1994 G.S. FIAMME AZZURRE

TECNICI

Allenatore Responsabile GALLI LORENZO 16/10/1975 ASKILL LIVIGNO SSD

Allenatore GHIDONI ALBERTO 15/04/1962 S.C. COLLIO A.S.D.

Allenatore BATTILANI HENRI 27/02/1994 C.S. ESERCITO

Allenatore CORRADINO CHRISTIAN 08/01/1977 C.S. ESERCITO

Preparatore Atletico VERGA DAVIDE 18/08/1979 ASKILL LIVIGNO SSD

Fisioterapista PRUCKER EINAR 12/04/1973 C.S. CARABINIERI

Skiman ALASONATTI LUCA 20/11/1974 S.C. SESTRIERE

Skiman KNOLLSEISEN TOBIAS 27/06/1998 S.C BRUNECK

Skiman MARTA IRVIN 07/10/1988 S.C. VALLE ANZASCA A.S.D.

Skiman Ditta Head ATZ CHRISTOPH 24/01/1995

Skiman Ditta Rossignol CORIANI RICCARDO 06/01/1985 TEAM RAZZOLO S.S.D.

Skiman Ditta Rossignol KALAMAR ALES 19/04/1973

Skiman Ditta Nordica ZANON JOSEF 18/04/1969

WC DISCIPLINE TECNICHE

ATLETI

BORSOTTI GIOVANNI 18/12/1990 C.S. CARABINIERI

DELLA VITE FILIPPO 04/10/2001 G.S. FIAMME ORO

KASTLUNGER TOBIAS 09/09/1999 G.S. FIAMME GIALLE

SACCARDI TOMMASO 16/07/2001 C.S. CARABINIERI

SALA TOMMASO 06/09/1995 G.S. FIAMME ORO

SARACCO EDOARDO 23/02/2003 C.S. CARABINIERI

TALACCI SIMON 03/01/2001 C.S. ESERCITO

VINATZER ALEX 22/09/1999 G.S. FIAMME GIALLE

DE ALIPRANDINI LUCA 01/09/1990 G.S. FIAMME GIALLE

CANINS MATTEO (da ottobre) 02/03/1998 G.S. FIAMME GIALLE

TECNICI

Allenatore responsabile CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD

Allenatore PROSCH ALEXANDER 29/03/1976 C.S. CARABINIERI

Allenatore BLARDONE MASSIMILIANO 26/11/1979 X-TEAM SKI RACE OSSOLA

Allenatore MARCHETTI DAVIDE 29/04/1992 S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO

Allenatore BERGAMELLI GIANCARLO 28/10/1974 ASD S.C. PONTE DI LEGNO

Prep. atletico – Allenatore GULLINO MARCO 20/12/1986 ARTESINA SPORTING CLUB SSD

Fisioterapista BORGATO ANDREA 18/09/1996 SCI CLUB VARALLO

Skiman FEDERICI ALESSANDRO 05/04/1991 S.C. EUR

Skiman MARTINI NICOLA 11/03/1977 FALCONERI SKI TEAM

Skiman TRILLI STEFANO 26/12/1993 A.S.D S.C. NAPOLI

Skiman Ditta Nordica DORFMANN PATRICK 26/03/1989 S.C. ULTEN

Skiman Ditta Atomic KLEER GEORG 28/05/1988

Skiman Ditta Salomon KRISTAN ROBERT 05/01/1974

SQUADRA EC

Direttore Tecnico CARCA MASSIMO 16/07/1972 ARTESINA SPORTING CLUB SSD

Allenatore Responsabile TRUDDAIU ANDREA 16/06/1978 S.C. LIVATA

COPPA EUROPA – DISCIPLINE VELOCI

ATLETI

ANTONIOLI GLAUCO 29/10/2005 S.C. BORMIO ASD

BROGLIO PIETRO 11/09/2005 C.S. ESERCITO

CLARA MAX 07/08/2005 ASV KRONPLATZ SKI-TEAM

LAMP EMANUEL 19/04/2004 C. S. CARABINIERI

RIGAMONTI LEONARDO 30/06/2003 G.S. FIAMME GIALLE

RUFFINONI LUCA 19/09/2005 G.S. FIAMME GIALLE

TECNICI

Allenatore CANAVESE STEFANO 04/09/1964 SCI CLUB SPORTINIA

Allenatore MARSAGLIA MATTEO 05/10/1985 C.S. ESERCITO

Preparatore Atletico FERRARA MATTEO 25/12/1976 S.C. VALCHISONE ASD

Skiman ANFOSSI FABRIZIO 08/06/1974 S.C. SANSICARIO

Skiman BILLERI ELIA 17/01/1997

COPPA EUROPA – DISCIPLINE TECNICHE

ATLETI

BARBERA CORRADO 14/11/2002 C.S. ESERCITO

BENDOTTI MATTEO 01/11/2001 C.S. FIAMME ORO

CASTLUNGER DAVID 04/05/2007 G.S. FIAMME ORO

FRANZELIN JAKOB 01/05/2005 C.S. CARABINIERI

GEROSA LORENZO 22/05/2005 TESS. C.S. ESERCITO

PIZZATO STEFANO 20/08/2003 G.S. FIAMME ORO

SEPPI DAVIDE 02/04/2002 G.S. FIAMME GIALLE

ZUCCHINI ENRICO 22/04/2005 C.S. CARABINIERI

ZUCCHINI FRANCESCO (da ottobre) 01/05/2003 G.S. FIAMME GIALLE

TECNICI

Allenatore DEVILLE CRISTIAN 03/01/1981 G.S. FIAMME GIALLE

Allenatore SENTIERI SAMUELE 30/03/1969 S.C. CERRETO LAGHI

Allenatore – Prep. atletico BIANCO DOLINO FABIO 08/02/1976 S.C. SESTRIERE ASD

Fisioterapista part-time ZAZZA CARLO 26/07/1960 S.C. LIVATA ASD

Skiman – Allenatore CADEI SAMUELE 24/06/1972 SKI TEAM CESANA

Skiman CERBO NICOLO’ 22/10/1994 EQUIPE LIMONE ASD

Skiman – Allenatore URBANI MAURIZIO 25/12/1985 S.C. OREZZO VAL SERIANA