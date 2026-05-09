Scherma, nove spadisti azzurri qualificati per il Grand Prix di Medellin

Si è alzato il sipario sul Grand Prix di spada a Medellin, l’ultimo di questa stagione. Saranno nove gli azzurri che parteciperanno agli assalti del tabellone principale nella giornata di domenica. L’unico già certo della presenza era Matteo Galassi, numero quattro del ranking, anche perchè in Colombia è assente Davide Di Veroli, rimasto in Italia per recuperare da un problema fisico.

Dopo la fase a gironi un ottimo Cristiano Sena è riuscito a staccare il biglietto per il tabellone principale grazie a sei vittorie in altrettanti assalti. Nei turni preliminari si sono poi qualificati Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti, Fabio Mastromarino e Marco Paganelli.

Sono invece stati eliminati Valerio Cuomo (15-13 contro il colombiano Roa), Gianpaolo Buzzacchino (15-9 contro il francese Midelton) e Jacopo Rizzi (15-5 con l’americano Lioznyanski).

Nella nottata tra oggi e domani si terranno le qualificazioni femminili. Già certe della presenza in tabellone sono Alberta Santuccio (numero 3 al mondo), Giulia Rizzi (5), Rossella Fiamingo (11) e Sara Kowalczyk (12); mentre dovranno affrontare le qualificazioniRoberta Marzani, Gaia Caforio, Federica Isola, Alessandra Bozza, Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Gaia Traditi.