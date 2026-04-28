Scherma, i convocati dell’Italia: fioretto a Istanbul, sciabola a Incheon

Prosegue senza sosta l’intensissima stagione 2026 della scherma. Alle soglie del mese di maggio, l’attenzione degli atleti è rivolta verso i prossimi appuntamenti: la Coppa del Mondo per i fiorettisti, che si terrà a Istanbul dal 30 aprile al 3 maggio, e il Grand Prix per gli sciabolatori, a Incheon dal 1° al 3 maggio.

L’evento sul suolo turco vedrà al via ben 24 azzurri: 12 uomini e 12 donne. Fra loro spiccano i nomi di Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Bianchi, oltre a quelli di Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati italiani per il contest di fioretto a Istanbu.

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 2), Tommaso Marini (12), Filippo Macchi (15), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (25), Alessio Foconi (31), Damiano Rosatelli (60), Edoardo Luperi (61), Damiano Di Veroli (62), Giuseppe Franzoni (166), Emanuele Iaquinta (272)

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Martina Favaretto (n° ranking 2), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (10), Alice Volpi (12), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (27), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (44), Elena Tangherlini (60), Matilde Molinari (86), Giulia Amore (198)

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Marco Vannini

Medico: Andreas Luchetti

Fisioterapisti: Alessandro Moccia, Matteo Scodro

In Corea del Sud invece il Grand Prix di sciabola maschile e femminile, anche in questo caso con 24 rappresentanti dell’Italia al via equamente divisi. Riflettori accesi su elementi come Luca Curatoli, Michela Battiston e Mariella Viale.

Sciabolatori azzurri – gara individuale: Luca Curatoli (n° ranking 10), Pietro Torre (23), Michele Gallo (25), Matteo Neri (31), Cosimo Bertini (43), Dario Cavaliere (45), Leonardo Dreossi (57), Marco Mastrullo (71), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (119), Marco Stigliano (123), Daniele Franciosa (239)

Sciabolatrici azzurre – gara individuale: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134), Francesca Romana Lentini (298)

Commissari tecnici: Andrea Terenzio, Andrea Aquili

Staff tecnico: Leonardo Caserta

Medico: Mariano Edoardo Crapa

Fisioterapista: Federica Balbi, Andrea Giannattasio