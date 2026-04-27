Una delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio dal mondo Juniores agli Assoluti.
🥇 Campionessa italiana
🥈 Medaglie mondiali ed europee
🇮🇹 Presenza stabile in Nazionale
In questa intervista esclusiva analizziamo:
⚔️ la differenza tra vincere e sfiorare il podio
🧠 la gestione mentale in pedana
🔥 il salto di livello verso l’élite internazionale
Un viaggio dentro la testa di un’atleta che rappresenta il futuro della scherma italiana.
👇 Scrivi nei commenti:
Secondo te è pronta per il salto definitivo tra le grandi?
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🎤 Conduce Alice Liverani
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