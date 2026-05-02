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Scherma

Scherma: nove sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon

Pubblicato

27 minuti fa

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Per approfondire:
Chiara Mormile / Bizzi Federscherma

Una buona giornata per la sciabola italiana. Oggi si è infatti disputata la qualificazione valida per il tabellone principale del Grand Prix di Scherma 2026, evento attualmente in scena a Incheon, in Corea del Sud, dove hanno staccato il pass complessivamente otto azzurre. 

A raggiungere subito l’unica portacolori ammessa di diritto, ovvero Michela Battiston, numero sette del ranking, sono state le compagne Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Carlotta Fusetti e Chiara Mormile, abili a staccare il pass fin dalla fa se a gironi. 

Poi, agli assalti preliminari, si sono assicurate l’ingresso anche Mariella Viale, Manuela Spica, Martina Criscio e Francesca Romana Lentini. Niente da fare invece per Alessia Di Carlo, Giulia Arpino e Vittoria Mocci, tutte eliminate all’assalto decisivo. 

Domani, domenica 3 maggio, si disputeranno le due gare del circuito maschile e femminile. Ricordiamo che nella competizione Grand Prix non è previsto lo svolgimento della gara a squadre. 

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