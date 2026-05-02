Scherma, Filippo Macchi vince a Istanbul! Podio tricolore con Marini e Franzoni

Clamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul. Filippo Macchi conquista il suo secondo successo della carriera nel circuito continentale, in una giornata che ha visto sul podio anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni per una tripletta fenomenale dell’Italia. In finale, però, il toscano ha superato il russo Egor Barannikov con il punteggio di 15-8 al termine di un assalto gestito in maniera perfetta da parte dell’azzurro.

Un podio come detto molto azzurro, visto che sul gradino più basso ci salgono anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, che festeggia il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Marini è stato sconfitto nel derby italiano da Macchi per 15-4; mentre Franzoni si è arreso a Barannikov con il punteggio di 15-12.

Macchi si era aperto la strada per il podio con il successo nei quarti di finale contro l’americano Marcello Olivares con un perentorio 15-3. Il momento decisivo per il toscano è stato negli ottavi di finale, quando ha superato il sempre insidioso rappresentante di Hong Kong, Choi Chun Yin Ryan, per 15-11.

Franzoni era riuscito a spingersi ai quarti di finale dopo una pazzesca vittoria negli ottavi contro Guillaume Bianchi, battendo il più illustre connazionale all’ultima stoccata per 15-14. Bianchi aveva vinto a sua volta un derby italiano nei sedicesimi, superando Tommaso Martini con il punteggio di 15-12. Sempre in questo turno è stato eliminato Giulio Lombardi (15-13 contro il giapponese Kazuki Iimura), mentre al primo turno sono usciti Damiano Rosatelli (15-10 contro l’egiziano Tolba) ed Edoardo Luperi (15-13 contro il francese Sido).