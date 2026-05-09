Rally Portogallo: Sebastien Ogier rimane in vetta dopo il day-3, sabato brillante per il francese

Sebastien Ogier resta in testa anche dopo la terza giornata dedicata al Rally Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026 particolarmente complicata dalle instabili condizioni meteorologiche, con diversi scrosci di pioggia a rendere la vita difficile ai piloti.

Fatta eccezione per la quattordicesima prova speciale, dove si è piazzato al secondo posto, il pluri Campione Mondiale transalpino a bordo della Toyota Yaris ha ottenuto la prima posizione in tutti gli stint, conservando un vantaggio cospicuo rispetto ai diretti inseguitori. Il più vicino in tal senso è stato Thierry Neuville (Hyundai), secondo con un gap di 21.9.

Ancora più attardato il finlandese Sam Pajari (Yaris), terzo +25.8 precedendo lo svedese Oliver Solberg (Yaris), quarto a +49.6 davanti al britannico Elfyn Evans (Yaris), quinto a +59.2 Da citare anche l’altro francese Adrien Fourmaux (i20), attualmente sesto a +1:23.8.

Domani, domenica 10 maggio, si correranno i segmenti di Viera do Minho 1 (21.60 km), Fafe 2 (11.8 km), Visero do Minho (21.60 km) e Fafe 2 (11.18 km).