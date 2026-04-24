Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in scia

Sebastien Ogier ha chiuso al comando il venerdì del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il cinquantesimo Rally delle Isole Canarie ha visto il fuoriclasse francese della Toyota dettare il passo in numerose prove speciali, portandosi al comando della classifica generale con un margine di vantaggio di 8.9 secondi sullo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) mentre in terza posizione troviamo il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 15.9. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 16.4, quinta per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 52.0 mentre è sesto il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1:03.

LA GARA

La giornata delle Canarie ha preso il via con la PS2 Valleseco – Artenara 1 di 13.13 chilometri e il successo di Sebastien Ogier con mezzo secondo su Oliver Solberg e 1.3 su Elfyn Evans. Si è passati poi alla PS3 Tejeda – San Mateo 1 di 19.62 chilometri che, tuttavia, non si è potuta disputare per colpa di una vettura mal parcheggiata lungo il percorso. La mattinata si è conclusa con la PS4 Mogan – La Aldea 1 di 21.7 chilometri con Sebastien Ogier davanti a tutti con 4.2 secondi di vantaggio su Elfyn Evans e 5.0 su Sami Pajari. Thierry Neuville cede 17.5 secondi, Adrien Fourmaux 17.8.

Il pomeriggio del Rally di Spagna è ripreso con la PS5 Valleseco – Artenara 2 con Oliver Solberg che brucia Sebastien Ogier per un solo decimo, quindi terzo Sami Pajari a 2.4. Thierry Neuville perde altri 10.5, quindi è stata la volta della PS6 Tejeda – San Mateo 2 con Sebastien Ogier che si rifà per 2 decimi su Oliver Solberg, quindi terzo Sami Pajari a 3.2. Thierry Neuville prosegue nelle sue difficoltà e cede altri 13.4 secondi. La PS7 Mogan – La Aldea 2 conferma ancora Sebastien Ogier in vetta con 2.0 su Oliver Solberg mentre Elfyn Evans chiude terzo a 2.3. Il venerdì delle Canarie si è concluso con la PS8 BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria 2 di 1.89 chilometri disputata in notturna successo di Sami Pajari con 8 decimi su Sebastien Ogier e 1.0 su Thierry Neuville.