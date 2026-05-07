Oliver Solberg parte con il piede giusto nel Rally del Portogallo davanti a Fourmaux e Ogier

Ha preso ufficialmente il via il Rally del Portogallo, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. La cinquantanovesima edizione della corsa lusitana, che si snoda sulle strade sterraste attorno a Matonishos, ha mosso i primi passi con un giovedì che ha subito proposto tre stage.

Al comando troviamo lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) con 3.4 secondi sul francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 7.2 su Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 7.4, quinta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 7.5, mentre è sesto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 10.7. Settima posizione per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 11.7, quindi ottavo il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 15.9.

LA GARA

Il Rally del Portogallo ha preso il via con la PS1 Águeda / Sever di 15.08 chilometri con Adrien Fourmaux che brucia Elfyn Evans per un decimo e Oliver Solberg per 2. Quarto Dani Sordo a 1.2, mentre Sebastien Ogier perde 5.0 e Thierry Neuville ne cede 6.3. Si è passati poi alla PS2 Sever / Albergaria di 20.24 chilometri con Oliver Solberg che centra il successo con 1.4 su Thierry Neuville e 3.1 su Sebastien Ogier. La giornata si è conclusa con la PS3 SSS Figueira da Foz di 1.93 chilometri con Sebastien Ogier ed Elfyn Evans che svettano a pari merito, quindi terzo Thierry Neuville a 6 decimi.