Jódar: “Imparo molto da partite come questa. Giocare mi aiuta a migliorare”

Rafael Jódar ottiene il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver piegato, al termine di una battaglia in cinque set, l’americano Alex Michelsen. Dopo la partita, Jódar ha parlato di diversi aspetti interessanti: la capacità di ritornare in partita, lo sforzo fisico accumulato e si è soffermato sui suoi modelli di riferimento nel tennis.

La valutazione di una prestazione in cui ha dovuto reagire alle difficoltà: “È stata una partita molto dura. Lui ha giocato a un livello incredibile per tutta la durata dell’incontro e ho dovuto dare il massimo per superare questo turno. Si merita molti complimenti perché ha giocato un tennis spettacolare. Sapevo di stare giocando davvero bene alla fine del secondo set e soprattutto all’inizio del terzo. Quando ho perso quel set, ho capito che la partita sarebbe stata ancora lunga. Sapevo che se avessi continuato a dare il massimo, avrei avuto una possibilità, e questa è stata la mia mentalità per tutto il quarto e il quinto set. La partita non è finita finché non si gioca l’ultimo punto, e credo che questo modo di pensare sia stato una delle chiavi per ribaltare la situazione“.

La mentalità di affrontare partita per partita: “La mia mentalità è sempre quella di affrontare una partita alla volta. Oggi avrei potuto facilmente perdere se non avessi vinto il quarto o addirittura il quinto set. Ora la cosa importante è recuperare bene perché la prossima partita sarà di nuovo molto dura. Non sto pensando oltre il prossimo turno. Cerco di concentrarmi solo su quello che ho davanti. La prima cosa è recuperare fisicamente, e poi prepararmi per la prossima partita perché so che sarà un’altra grande sfida“.

Sui possibili insegnamenti della prima grande partita al quinto set: “Ho imparato moltissimo da una partita del genere. Non mi ero mai trovato in una situazione simile in carriera. Ci sono stati anche momenti in cui ero molto indietro nel punteggio e ho dovuto trovare delle soluzioni. Sto mettendo da parte tutto il lavoro e tutto quello che ho dato in campo. Non solo nel quarto e quinto set, ma durante l’intera partita. È stata una battaglia molto dura, e ora è il momento di analizzare gli aspetti meno positivi per continuare a migliorare. È importante aver vinto una partita come questa, ma onestamente, anche se avessi perso, sarei comunque stato grato per la lotta e per tutto quello che ho dato in campo“.

La preparazione fisica svola prima di Parigi e l’importanza della partita per migliorare: “I tornei si sono susseguiti a breve distanza l’uno dall’altro e non c’è stato molto tempo per una preparazione fisica specifica. Nella settimana tra Roma e Parigi, sono riuscito ad allenarmi molto bene e a sfruttare il tempo per lavorare. In definitiva, è in partita che si migliora davvero. Ci sono situazioni che non si possono ricreare in allenamento. Si può lavorare su molti aspetti durante la pre-stagione o in una settimana di preparazione, ma non si riuscirà mai a riprodurre esattamente le esigenze fisiche e mentali che si presentano durante una partita come questa. Ecco perché considero così importante aver vissuto una partita come questa. Sono esperienze che aiutano molto a crescere come giocatore“.

Nadal e Alcaraz, i modelli di riferimento nella sua crescita: “Da piccolo, il mio più grande modello di riferimento era Rafa Nadal. Più tardi, negli ultimi anni prima di diventare professionista, è stato probabilmente Carlos Alcaraz. Sono entrambi spagnoli e sono stati per me modelli di riferimento molto importanti durante la mia crescita. Ma ho sempre cercato di seguire la mia strada e sviluppare il mio stile di gioco. Cerco di crescere come giocatore mantenendo la mia personalità e il mio modo di competere“.

Sulla prossima partita con il connazionale Pablo Carreño: “Ho conosciuto Pablo quando ero sparring partner per la Coppa Davis a Valencia. Era una parte molto importante di quella squadra e ho avuto la possibilità di condividere alcuni momenti con lui. Sarà una partita molto difficile, come tutte quelle a questo livello. Devo affrontarla come un’altra opportunità per continuare a migliorare, continuare a imparare e cercare di mostrare il mio miglior tennis punto per punto“.

La controversia con la raccattapalle: “Alla fine del set, mi stavo dirigendo verso il bagno perché avevo diritto a quei cinque minuti. Mio padre stava per darmi alcune cose che faccio di solito durante le partite, e la raccattapalle era proprio sulla mia strada. Quello che è successo è che ha cercato di spostarsi e stava camminando all’indietro. Dietro di lei c’era il telone che copre il campo, e credo che ci sia inciampata. Stavo dicendo a mio padre di darmi quelle cose dopo la pausa, e in nessun momento l’ho spinta. Non ho visto il filmato, quindi capisco che ognuno possa interpretarlo come vuole dopo averlo visto. Posso solo spiegare cosa è successo. Non toccherei mai una raccattapalle, tanto meno la spingerei. “So benissimo l’impegno che ci mettono, soprattutto con questo caldo. Apprezzo moltissimo tutto il lavoro che fanno per noi perché ci aiutano costantemente durante le partite, e so che anche per loro essere in campo è un’esperienza speciale. Non l’ho toccata con le mani né ho fatto niente del genere. Non farei mai una cosa del genere”

La curiosa situazione vissuta nel suo palco: “Durante la partita, ho visto delle persone sedute nel palco. Il palco è riservato ai membri della mia squadra, e nel mio caso, la mia squadra è composta praticamente solo da mio padre e me. Probabilmente erano persone che avevano posti molto vicini e non se n’erano accorte. Ho semplicemente ricordato loro che non potevano sedersi lì. Non è una superstizione o qualche strana abitudine. Il palco è semplicemente riservato alle persone che fanno parte della squadra, tutto qui“.

L’umiltà di chi, nonostante il successo attuale, rimane con i piedi per terra: “Quello che hanno fatto gli altri giocatori non significa nulla per me. Solo perché ho raggiunto gli ottavi di finale non significa che raggiungerò tutto quello che hanno raggiunto loro. Cerco di seguire la mia strada e di concentrarmi sul migliorare ogni giorno. Ora, la cosa importante è recuperare bene ed essere pronto per la prossima partita“