ATP Ginevra 2026: Sonego sorpreso dal travolgente Butvilas

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Lorenzo Sonego in Svizzera. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Ginevra il travolgente lituano Edas Butvilas, numero 253 ATP, sorprende il piemontese, numero 69 del ranking, 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti e si qualifica per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero due.

Il lituano, alla seconda possibilità, timbra il break in apertura e consolida il vantaggio con il punto del 2-0. Il piemontese si sblocca con il 2-1, ma non sfrutta due palle per il 2-2 e con il diritto incrociato del rivale subisce il 3-1. Il copione si ripete con l’ace del numero 253 ATP per il 4-2 dopo aver salvato due possibilità del 3-3. Butvilas sigla il 5-3 con la prima vincente e, sul doppio fallo dell’avversario, chiude 6-3 la partita iniziale.

Il tennista baltico firma l’1-0 con il vincente di diritto e, alla prima opportunità, inchioda l’avversario in lungolinea per il break del 2-0 completando un parziale di otto punti a uno e consolida ulteriormente il vantaggio con il 3-0. Il torinese si sblocca con il 3-1, il lituano non concede sconti, scappa sul 4-1 e, con il clamoroso rovescio lungolinea all’incrocio delle righe, firma il secondo break per il 5-1. Butvilas si procura due match point con la deliziosa smorzata di diritto e firma il 6-1 conclusivo con la volée di rovescio.

Sonego chiude la sua partita con un ace, commette due doppi falli e serve il 71% di prime. Il giocatore piemontese vince il 56% di punti sulla prima e il 43% quando si affida alla seconda. Il torinese mette a segno 19 vincenti controbilanciati da 24 gratuiti per un saldo di -5, mentre il suo rivale conclude la partita con 23 vincenti e 9 gratuiti per un saldo positivo di +14.