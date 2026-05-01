Lando Norris: “Il modo ideale per iniziare il week end, bello avere aderenza al posteriore”

Inizia nel migliore dei modi il weekend per Lando Norris e la McLaren nell’appuntamento del Mondiale 2026 di F1 a Miami. Il campionato, rimasto fermo per cinque settimane a causa della cancellazione dei round in Bahrain e Arabia Saudita per questioni geopolitiche in Medio Oriente, riparte con la scuderia campione del mondo in carica apparentemente rinvigorita dagli aggiornamenti tecnici introdotti.

Il campione iridato in carica ha fatto segnare il miglior tempo in 1’27″869, precedendo di 0″222 il leader del campionato Kimi Antonelli (Mercedes) e di 0″239 il compagno di squadra Oscar Piastri. Ferrari in quarta e settima posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quinta e sesta piazza, invece, per Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes).

“Un risultato grandioso, un bel modo per ricompensare il team per il lavoro svolto in queste settimane. Finalmente ho trovato aderenza: questa pista mi è sempre piaciuta, ma è solo l’inizio del weekend“, ha dichiarato a caldo Norris.

Sulla bontà degli aggiornamenti, il pilota britannico ha aggiunto: “È difficile dire se funzioneranno su tutte le piste. Sappiamo che questo tracciato si adatta alle caratteristiche della nostra monoposto e siamo soddisfatti dell’inizio del fine settimana, ma c’è ancora molto da fare. Non è stato semplice portare le gomme in temperatura, anche perché nel Q2 il mio giro era stato pessimo. Proprio per questo, il risultato mi dà ancora più soddisfazione. È un inizio di weekend perfetto“, ha concluso il campione del mondo in carica.