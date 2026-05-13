Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP e dove arriverebbe battendo Jodar

Luciano Darderi ha firmato la grande impresa agli Internazionale d’Italia, sconfiggendo Alexander Zverev in rimonta e annullando dei match-point al formidabile tedesco sulla terra rossa di Roma. Il tennista italiano ha avuto la meglio contro il numero 3 del mondo e può così continuare a sognare di fronte al pubblico del Foro Italico, che questa sera (secondo match dalle ore 19.00 e non prima delle ore 20.30) lo supporterà nel quarto di finale contro il promettente spagnolo Rafael Jodar (numero 34 del circuito internazionale a 19 anni, a Madrid aveva impensierito anche Jannik Sinner).

Luciano Darderi ha guadagnato 200 punti grazie alla cavalcata inscenata nella Capitale e ha già scalato tre posizioni nel ranking ATP virtuale, issandosi al 17mo posto con 2.060 punti all’attivo. Si tratta del suo best ranking virtuale (è stato al massimo diciottesimo) e soltanto due atleti potrebbero superarlo in vista dell’aggiornamento della graduatoria previsto lunedì 18 maggio: il norvegese Casper Ruud (raggiungendo la finale) e proprio Jodar (alzando al cielo il trofeo).

Luciano Darderi potrebbe migliorare la propria posizione: se dovesse battere Jodar, volerebbe a 2.260 punti, scavalcherebbe Vacherot e diventerebbe numero 16 (potrebbe superarlo solo Ruud vincendo il torneo). La semifinale sarebbe contro il vincente del match tra Ruud e il russo Karen Khachanov: approdando all’atto conclusivo si isserebbe a 2.510 punti e sarebbe numero 15 o numero 16 (dipenderà da Khachanov). Alzando al cielo il trofeo, invece, Luciano Darderi planerebbe a 2.860 punti e sarebbe virtualmente numero 12 del mondo, sicuramente davanti a Flavio Cobolli.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP al 4 maggio: 20mo con 1.890 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Roma: 17mo con 2.060 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: 16mo con 2.260 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Roma: 15mo con 2.510 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: 12mo con 2.860 punti.