Quando si farà l’America’s Cup 2027 a Napoli? Le località scelte per le regate

La America’s Cup si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli: nello specifico sarà l’area di Bagnoli a ospitare la competizione sportiva più antica del mondo, in uno degli scenari più suggestivi al mondo. All’ombra del Vesuvio e con Capri e Ischia non così distanti, gli appassionati godranno di una cartolina unica nel suo genere, contorno perfetto alla massima manifestazione velica e che rappresenterà anche un grande volano per il turismo di un’area geografica sempre molto apprezzata.

Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca, affrontando nel Match Race conclusivo il sodalizio che avrà prevalso nel torneo degli sfidanti (la Louis Vuitton Cup), a cui prenderanno parte Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, i francesi di La Roche-Posay, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australia. Il parterre è dunque molto ricco e soltanto chi riuscirà a prevalere avrà il diritto di battagliare per il tanto ambito trofeo.

La America’s Cup 2027 si disputerà tra il 10 e il 17-18 luglio 2027: queste sono le date selezionate per il Match Race tra Team New Zealand e l’equipaggio che avrà avuto la meglio nel torneo degli sfidanti, sono previste tredici regate e chi ne vincerà sette alzerà al cielo la Coppa America. Per la Louis Vuitton Cup, invece, al momento non ci sono date precise: appuntamento tra maggio, giugno e inizio luglio, con giornate ancora da definire nel loro dettaglio.

DOVE SI SVOLGE LA AMERICA’S CUP 2027

A Napoli. L’area di Bagnoli è stata designata per ospitare l’evento.

DATE AMERICA’S CUP 2027

La America’s Cup 2027 si disputerà tra il 10 e il 17-18 luglio 2027. Le date della Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti) non sono ancora state comunicate: si svolgerà tra maggio, giugno e inizio luglio.