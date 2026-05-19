A che ora parte Giulio Pellizzari oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: programma esatto, tv, streaming
Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa, dopo 42 km, il corridore prenderà il via alle ore 16.07.
La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.15 circa. La decima tappa del Giro d’Italia 2026 verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD fino alle 14.05 e poi su Rai 2 HD, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max.
OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della Viareggio-Massa. Di seguito la startlist con gli orari di partenza di tutti i ciclisti nell’unica cronometro individuale prevista nel Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada.
QUANDO PARTE GIULIO PELLIZZARI
CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2026
Martedì 19 maggio
Decima tappa: Viareggio-Massa (cronometro individuale, 42 km)
Orario partenza primo corridore: 13.15
Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.15 circa
PROGRAMMA GIRO D'ITALIA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 14.05, poi su Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2026
1 13:15:00 157 TPP VAN DEN BROEK Frank
2 13:16:00 211 UXM BLIKRA Erlend
3 13:17:00 225 XAT MALUCELLI Matteo
4 13:18:00 68 LTK WALSCHEID Max
5 13:19:00 223 XAT LIVYNS Arjen
6 13:20:00 7 APT PRICE-PEJTERSEN Johan
7 13:21:00 183 TUD FROIDEVAUX Robin
8 13:22:00 62 LTK CONSONNI Simone
9 13:23:00 153 TPP FLYNN Sean
10 13:24:00 208 URR REINDERS Elmar
11 13:25:00 185 TUD MOZZATO Luca
12 13:26:00 201 URR GROENEWEGEN Dylan
13 13:27:00 184 TUD LIENHARD Fabian
14 13:28:00 202 URR DE VRIES Hartthijs
15 13:29:00 163 PTV LONARDI Giovanni
16 13:30:00 28 BCS ZANONCELLO Enrico
17 13:31:00 203 URR KOPECKÝ Matyáš
18 13:32:00 103 NSN MULLEN Ryan
19 13:33:00 204 URR KOPECKÝ Tomáš
20 13:34:00 33 DCT GUDMESTAD Tord
21 13:35:00 158 TPP VAN UDEN Casper
22 13:36:00 137 SOQ VAN GESTEL Dries
23 13:37:00 105 NSN SMITH Dion
24 13:38:00 217 UXM LØLAND Sakarias Koller
25 13:39:00 65 LTK MILAN Jonathan
26 13:40:00 5 APT PLANCKAERT Edward
27 13:41:00 197 UEX MORGADO António
28 13:42:00 205 URR KUBIŠ Lukáš
29 13:43:00 67 LTK TEUTENBERG Tim Torn
30 13:44:00 156 TPP NABERMAN Tim
31 13:45:00 56 GFC PENHOËT Paul
32 13:46:00 123 RBH DENZ Nico
33 13:47:00 6 APT PLOWRIGHT Jensen
34 13:48:00 132 SOQ BASTIAENS Ayco
35 13:49:00 174 TVL KIELICH Timo
36 13:50:00 111 PQT BAX Sjoerd
37 13:51:00 206 URR LARSEN Niklas
38 13:52:00 22 BCS MARCELLUSI Martin
39 13:53:00 13 TBV MIHOLJEVIĆ Fran
40 13:54:00 36 DCT PEDERSEN Rasmus Søjberg
41 13:55:00 77 LOI RUTSCH Jonas
42 13:56:00 154 TPP HAMILTON Chris
43 13:57:00 97 NCI SWIFT Connor
44 13:58:00 144 JAY DONALDSON Robert
45 13:59:00 221 XAT BALLERINI Davide
46 14:00:00 46 EFE SHAW James
47 14:01:00 109 NSN VERNON Ethan
48 14:02:00 35 DCT NAESEN Oliver
49 14:03:00 64 LTK GHEBREIGZABHIER Amanuel
50 14:04:00 4 APT GEENS Jonas
51 14:05:00 83 MOV GARCÍA CORTINA Iván
52 14:06:00 142 JAY ACKERMANN Pascal
53 14:07:00 8 APT VERGALLITO Luca
54 14:08:00 48 EFE VAN DER LEE Jardi Christiaan
55 14:09:00 32 DCT ANDRESEN Tobias Lund
56 14:10:00 178 TVL REX Tim
57 14:11:00 44 EFE MIHKELS Madis
58 14:12:00 21 BCS MAGLI Filippo
59 14:13:00 167 PTV SEVILLA Diego Pablo
60 14:14:00 215 UXM DVERSNES LAVIK Fredrik
61 14:15:00 161 PTV BAIS Mattia
62 14:16:00 115 PQT GONZÁLEZ David
63 14:17:00 164 PTV MAESTRI Mirco
64 14:18:00 131 SOQ MAGNIER Paul
65 14:19:00 52 GFC BARTHE Cyril
66 14:20:00 93 NCI GANNA Filippo
67 14:21:00 136 SOQ VAN DEN BOSSCHE Fabio
68 14:22:00 212 UXM HOELGAARD Markus
69 14:23:00 222 XAT BETTIOL Alberto
70 14:24:00 17 TBV STANNARD Robert
71 14:25:00 54 GFC JACOBS Johan
72 14:26:00 135 SOQ STUYVEN Jasper
73 14:27:00 15 TBV PAASSCHENS Mathijs
74 14:28:00 124 RBH MOSCON Gianni
75 14:29:00 193 UEX BJERG Mikkel
76 14:30:00 2 APT BAYER Tobias
77 14:31:00 51 GFC CAVAGNA Rémi
78 14:32:00 45 EFE RAFFERTY Darren
79 14:33:00 53 GFC HUENS Axel
80 14:34:00 107 NSN STRONG Corbin
81 14:35:00 147 JAY JUUL-JENSEN Christopher
82 14:36:00 126 RBH VAN DIJKE Mick
83 14:37:00 3 APT BUSATTO Francesco
84 14:38:00 76 LOI ROTA Lorenzo
85 14:39:00 82 MOV AULAR Orluis
86 14:40:00 16 TBV SEGAERT Alec
87 14:41:00 165 PTV MIFSUD Andrea
88 14:42:00 26 BCS TSVETKOV Nikita
89 14:43:00 155 TPP LEEMREIZE Gijs
90 14:44:00 27 BCS TURCONI Filippo
91 14:45:00 72 LOI AERTS Toon
92 14:46:00 24 BCS ROJAS Vicente
93 14:47:00 66 LTK SOBRERO Matteo
94 14:48:00 47 EFE VALGREN Michael
95 14:49:00 57 GFC ROCHAS Rémy
96 14:50:00 151 TPP BARGUIL Warren
97 14:51:00 23 BCS PALETTI Luca
98 14:52:00 188 TUD WARBASSE Larry
99 14:53:00 104 NSN SCHULTZ Nick
100 14:54:00 187 TUD STORK Florian
101 14:55:00 25 BCS TAROZZI Manuele
102 14:56:00 38 DCT STAUNE-MITTET Johannes
103 14:57:00 98 NCI TURNER Ben
104 14:58:00 227 XAT SILVA Guillermo Thomas
105 14:59:00 86 MOV OLIVEIRA Nelson
106 15:00:00 218 UXM TJØTTA Martin
107 15:01:00 101 NSN PINARELLO Alessandro
108 15:02:00 18 TBV ZAMBANINI Edoardo
109 15:03:00 114 PQT DONOVAN Mark
110 15:04:00 168 PTV TONELLI Alessandro
111 15:05:00 94 NCI HAIG Jack
112 15:06:00 134 SOQ RACCAGNI NOVIERO Andrea
113 15:07:00 128 RBH ZWIEHOFF Ben
114 15:08:00 74 LOI GUALDI Simone
115 15:09:00 58 GFC ROLLAND Brieuc
116 15:10:00 95 NCI SHEFFIELD Magnus
117 15:11:00 166 PTV PESENTI Thomas
118 15:12:00 172 TVL CAMPENAERTS Victor
119 15:13:00 182 TUD BARTA Will
120 15:14:00 176 TVL LEMMEN Bart
121 15:15:00 37 DCT SCOTSON Callum
122 15:16:00 228 XAT ULISSI Diego
123 15:17:00 195 UEX NARVÁEZ Jhonatan
124 15:18:00 118 PQT ZUKOWSKY Nickolas
125 15:19:00 96 NCI SVESTAD-BÅRDSENG Embret
126 15:20:00 146 JAY HATHERLY Alan
127 15:21:00 85 MOV MILESI Lorenzo
128 15:22:00 216 UXM LEKNESSUND Andreas
129 15:23:00 87 MOV ROMO Javier
130 15:24:00 194 UEX CHRISTEN Jan
131 15:25:00 133 SOQ GAROFOLI Gianmarco
132 15:26:00 88 MOV RUBIO Einer
133 15:27:00 138 SOQ ZANA Filippo
134 15:28:00 122 RBH ALEOTTI Giovanni
135 15:29:00 162 PTV CRESCIOLI Ludovico
136 15:30:00 143 JAY BOUWMAN Koen
137 15:31:00 84 MOV LÓPEZ Juan Pedro
138 15:32:00 207 URR POELS Wout
139 15:33:00 55 GFC KENCH Josh
140 15:34:00 81 MOV MAS Enric
141 15:35:00 127 RBH VLASOV Aleksandr
142 15:36:00 34 DCT MÜHLBERGER Gregor
143 15:37:00 61 LTK CICCONE Giulio
144 15:38:00 224 XAT LÓPEZ Harold Martín
145 15:39:00 41 EFE CEPEDA Jefferson Alexander
146 15:40:00 214 UXM KULSET Johannes
147 15:41:00 113 PQT DE LA CRUZ David
148 15:42:00 192 UEX ARRIETA Igor
149 15:43:00 116 PQT HARPER Chris
150 15:44:00 175 TVL KUSS Sepp
151 15:45:00 78 LOI VAN EETVELT Lennert
152 15:46:00 12 TBV CARUSO Damiano
153 15:49:00 91 NCI BERNAL Egan
154 15:52:00 63 LTK GEE-WEST Derek
155 15:55:00 177 TVL PIGANZOLI Davide
156 15:58:00 102 NSN HIRT Jan
157 16:01:00 43 EFE BELOKI Markel
158 16:04:00 181 TUD STORER Michael
159 16:07:00 125 RBH PELLIZZARI Giulio
160 16:10:00 141 JAY O’CONNOR Ben
161 16:13:00 186 TUD RONDEL Mathys
162 16:16:00 92 NCI ARENSMAN Thymen
163 16:19:00 226 XAT SCARONI Christian
164 16:22:00 121 RBH HINDLEY Jai
165 16:25:00 31 DCT GALL Felix
166 16:28:00 171 TVL VINGEGAARD Jonas
167 16:31:00 14 TBV EULÁLIO Afonso