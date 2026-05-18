Viareggio-Massa, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Dopo il secondo giorno di riposo, l’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 19 maggio 2026, quando si disputerà la decima tappa, che aprirà la seconda settimana: prevista una cronometro individuale con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo 42 km.

Sarà una prova contro il tempo che si snoderà tutta in Toscana, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra.

La partenza del primo corridore è fissata alle ore 13.15, mentre l’arrivo della maglia rosa è calcolato attorno alle ore 17.14. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 19 maggio

Decima tappa: Viareggio-Massa (cronometro individuale, 42 km)

Regioni attraversate: Toscana.

Province attraversate: Lucca, Massa-Carrara.

Località attraversate: Viareggio, Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale, Rinchiostra, Massa.