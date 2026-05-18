Il malessere di Giulio Pellizzari: circola l’ipotesi di un virus

Giulio Pellizzari è andato in crisi sull’ascesa a Corno alle Scale nell’arrivo in salita della nona tappa del Giro d’Italia 2026, staccandosi presto dal gruppo dei migliori ma riuscendo in qualche modo a limitare i danni senza crollare in maniera definitiva. Lo scalatore marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha raggiunto il traguardo con quasi un minuto e mezzo di distacco dal vincitore Jonas Vingegaard, perdendo terreno però anche da tutti gli altri big con ambizioni di classifica.

Un passaggio a vuoto totalmente inatteso per quello che veniva indicato alla vigilia della Corsa Rosa come il primo antagonista di Vingegaard per il successo finale, ma il motivo di questa controprestazione sarebbe legato ad un malessere fisico. Nello specifico potrebbe trattarsi di un virus (non è chiaro se influenzale o intestinale), anche in base a quanto dichiarato ieri a fine tappa dal direttore sportivo della squadra tedesca Sylwester Szmyd.

“Non si è sentito bene per tutto il giorno. Ci ha detto più volte alla radio che era in difficoltà. Forse è un virus, ma dovranno valutarlo i medici. Per ora non posso dire altro, ma è chiaro che Giulio non stesse bene“, le parole del ds della Red Bull-Bora-Hansgrohe sulle condizioni di Pellizzari in un’intervista riportata dal portale neerlandese In De Leiderstrui.

“Una giornata difficile, ma una grande battaglia. Nonostante i problemi di stomaco, Giulio ha dato il massimo fino al traguardo, limitando le perdite“, il comunicato del team sui social. Vedremo se l’azzurro riuscirà a sfruttare questo giorno di riposo per recuperare e presentarsi in salute al via della cronometro individuale di 42 chilometri in Toscana.