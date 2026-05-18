Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Viareggio-Marina di Massa: percorso, orari, tv

Siamo davanti ad uno degli snodi cruciali della gara. Lo scorso fine settimana ha impresso il primo significativo scossone alla classifica generale e la prova contro il tempo è destinata ad avere un impatto importante sulla graduatoria. Il Giro d’Italia riparte dalla decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri, unica cronometro prevista dagli organizzatori nel tracciato dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa.

PERCORSO

I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione Nord.

I ciclisti, lungo la costiera, arrivano fino a Marina di Massa dove si svolta verso l’interno per raggiungere la seconda svolta a U in località Rinchiostra. La corsa, quindi, raggiunge nuovamente il lungomare, ne percorre circa 800 m per poi svoltare nuovamente verso l’interno e catapultarsi verso l’arrivo. I chilometri finali si presentano rettilinei, con solo due curve. Ad un chilometro dall’arrivo la curva verso destra che immette nel lungomare e a 150 metri quella che inizia il rettilineo finale su asfalto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 19 maggio – Decima tappa Viareggio-Marina di Massa (42 km, cronometro individuale)

Orario di partenza primo corridore: 13.15

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:15; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport