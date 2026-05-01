Flavio Cobolli analizza il ko con Zverev: “Ha meritato il successo, ma il campo non mi ha aiutato…”

Flavio Cobolli è uscito di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna) per mano di Alexander Zverev. Il tennista romano aveva piegato il tedesco in casa, ovvero a Monaco di Baviera e, quest’ultimo si è preso la rivincita sulla terra rossa iberica, vincendo il quarto di finale con un punteggio decisamente netto. Un 6-1 6-4 che spiega perfettamente la superiorità messa in atto dal numero 3 del mondo.

Un risultato che ha ovviamente lasciato il segno e che fa fare un commento post-partita decisamente amaro al nostro portacolori: “Credo che Zverev abbia giocato una partita eccezionale al servizio. Nel primo set faticavo molto anche a prendere le misure del campo, era la mia prima volta qui sul Centrale anche se mi ci ero allenato”. (Fonte: Sky Sport).

Flavio Cobolli si concentra proprio sul terreno: “È un campo diverso rispetto a quelli in cui ho giocato nei giorni scorsi. Poi per me era la prima volta in un quarto di finale 1000 mentre lui ha giocato tutto il torneo sul centrale e praticamente sono 10 anni che è nei top 10”.

Il nostro portacolori prosegue: “Zverev si è meritato la vittoria, Io ho fatto buone settimane, tra Monaco e qui. Non sono soddisfattissimo, ma resto contento per queste due buone settimane. Lui ha meritato di vincere, spero di avere altre chance in futuro per metterlo in difficoltà”.

Il tennista numero 13 del mondo fa il bilancio del torneo nella capitale spagnola e punta già l’attenzione verso l’appuntamento di casa: “Ho sempre fatto abbastanza bene qui a Madrid e quasi sempre giocato male a Roma. Spero quest’anno possa essere diverso, qui ho fatto di nuovo molto bene e spero di fare quello step a Roma dove ci tengo tanto. Noi italiani ci teniamo a giocare bene al Foro Italico, ci mettiamo spesso troppa pressione da soli. Ma quest’anno a Roma arrivo con fiducia, un ranking diverso e aspettative diverse. Spero che sarà una cosa molto bella”.