Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint Qualifying GP Miami 2026

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 di F1 avrà luogo venerdì 1 maggio dalle ore 22:30 italiane. Sarà la sessione atta a determinare la griglia di partenza della Sprint Race del sabato, ossia la mini-gara da disputarsi su un terzo della distanza canonica, che comincerà alle ore 18:00 nostrane di sabato 2.

Quello di Miami è il secondo dei sei Gran Premi arricchiti da una Sprint. Abbiamo già vissuto quella di Shanghai, dopodiché nei prossimi giorni e mesi assisteremo a quelle di Montréal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. Calendario ben diverso rispetto al 2025, quando invece le Sprint erano concentrate a fine stagione. Si tratta di un’inversione di tendenza bella e buona.

Miami avrà una Sprint per la terza volta. In Florida, questo format è già stato corso sia nel 2024 che nel 2025. Nel primo caso si impose Max Verstappen, nel secondo primeggiò Lando Norris. Per quanto riguarda la Ferrari, si registrano due podi. Charles Leclerc giunse secondo due anni fa, mentre Lewis Hamilton si è piazzato terzo la stagione passata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del venerdì del Gran Premio di Miami 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT). La Sprint Qualifying andrà in differita, così come il GP di domenica. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 1 maggio (orari italiani)

Oggi la Sprint Qualifying non sarà trasmessa gratis e in chiaro.

Alle ore 16:15 di sabato 2 verrà proposta in differita.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2026

Venerdì 1 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, Prove Libere

Ore 22:30, Sprint Qualifying

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà in differita domani la Sprint Qualifying, mentre non é prevista alcuna trasmissione delle Prove Libere.

Diretta tv (a pagamento): Integrale su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati. /// TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.