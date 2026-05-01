F1, Lando Norris: “Aggiornamenti? Ci crediamo, ma con il weekend Sprint non sarà facile”

La McLaren sarà senza dubbio uno degli osservati speciali al GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium. Il Team Papaya infatti porterà l’atteso pacchetto di nuovi aggiornamenti che, secondo molto insider, potrebbero avvicinare Lando Norris ed Oscar Piastri alla Mercedes e alla Ferrari.

Tuttavia il detentore del titolo ha cercato di frenare gli entusiasmi nel classico media day allestito nella giornata di giovedì, spiegando nel dettaglio le migliorie notate nelle sua vettura rimanendo però guardingo sui possibili effetti sulla breve distanza.

“Non è detto che portino subito un grande guadagno – ha precisato Norris – Nella nostra storia abbiamo avuto tanti aggiornamenti che hanno funzionato, quindi vogliamo crederci. Però con il format dello Sprint non sarà facile far quadrare tutto”.

Norris ha poi proseguito: “Quando cerchi di risolvere alcuni problemi, spesso ne emergono altri. C’è solo un limite a quanto puoi fare restando dentro il regolamento. Molti cambiamenti vanno nella direzione giusta, soprattutto per le qualifiche. La gara invece non cambierà molto. Alcune cose restano praticamente uguali, ma le qualifiche saranno più da giro secco, ed è positivo.”