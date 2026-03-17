Quando debutta l’Italia di volley femminile? Definite le prime partite del 2026: avversarie di lusso

La Nazionale Italiana di volley femminile inizierà la stagione agonistica il prossimo 14 maggio: tra un paio di mesi, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. I BPER Test proseguiranno il giorno successivo (15 maggio), sempre contro le transalpine di fronte al pubblico di Novara.

Le Campionesse del Mondo incominceranno la propria annata agonistica con un doppio confronto contro un’avversaria molto ambiziosa e che ha sorpreso durante l’ultima rassegna iridata: il CT Julio Velasco non avrà a disposizione diverse big, visto che saranno a riposo dopo aver terminato da poco i propri impegni con i club, ma queste partite serviranno per provare alcune soluzioni.

A seguire le azzurre giocheranno un triangolare a Genova: la AIA Aequilibrium Cup si giocherà dal 22 al 24 maggio contro Serbia, Turchia e Polonia. A quel punto il Guru tirerà una linea e si appresterà a diramare le convocazioni in vista dell‘esordio in Nations League, previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. L’Italia sarà chiamata a difendere il trofeo e poi si concentrerà sugli Europei, che metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY

14 maggio (BPER Test Match): Italia-Francia a Biella (ore 21.00)

15 maggio (BPER Test Match): Italia-Francia a Novara (ore 21.00)

22 maggio (AIA Aequilibrium Cup): Italia-Serbia a Genova (ore 21.00)

23 maggio (AIA Aequilibrium Cup): Italia-Turchia a Genova (ore 21.00)

24 maggio (AIA Aequilibrium Cup): Italia-Polonia a Genova (ore 21.00)